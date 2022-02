Volt-leider Dassen over schorsing Gündogan: ‘Dit is de juiste manier van handelen’

Volt-leider Laurens Dassen. Beeld ANP/Bart Maat

In het onderzoek dat gaande is, krijgt Gündogan volgens hem alle ruimte om haar kant van de zaak te vertellen. “Daarom denken wij dat deze manier de juiste manier van handelen is”, zei hij in de Tweede Kamer.

Het was de eerste keer dat Dassen openlijk sprak over het geruchtmakende besluit om Gündogan te schorsen, wat haar zondag werd medegedeeld. Volgens Dassen was het een ‘moeilijk gesprek’ en realiseert hij zich ook dat er voor zijn fractiegenoot ‘grote consequenties’ zijn. Volgens hem is het voor de klagers echter al moeilijk genoeg om hun melding te doen. Daarom verdienen zij ‘de ruimte om verder naar voren te treden’.

Terughoudendheid

Volt heeft tot dusver geweigerd om uit te leggen wat de aantijgingen van ‘grensoverschrijdend gedrag’ precies behelzen. Ook Dassen wil daar niet over uitweiden. Hij vraagt in het belang van onderzoek ‘rust en terughoudendheid’ in het belang van alle betrokkenen.

Ook Gündogan heeft hij om terughoudendheid gevraagd, maar zij liet eerder dinsdagochtend al in een verklaring weten dat Volt ‘buitenproportioneel’ heeft gehandeld. Ook stelt ze dat ze in een nachtmerrie beland. Wat de uitkomst van het onderzoek ook wordt, haar zetel zal ze niet opgeven.

Zondag kreeg ze ‘zonder nadere toelichting’ te horen dat ze geschorst is wegens meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Gündogan daarover: ‘Mochten mensen zich vanwege mijn stijl van werken onveilig hebben gevoeld, dan betreur ik dat zeer.’ De partij zegt haar bewust niet te hebben ingelicht omdat ze ‘onderdeel van het onderzoek is’.

Gündogan, die zich laat bijstaan door advocaat Geert-Jan Knoops, stuurde maandag een mail naar fractievoorzitter Dassen en de partijvoorzitters met het verzoek om dinsdag voor 09.00 uur te reageren. Daar werd volgens de nummer 2 van Volt ‘geen gehoor aangegeven’. Ze voelt zich daarom ‘genoodzaakt’ om ‘zelf te reflecteren’ op de gebeurtenissen. Volt ontkent overigens dat voor die tijd een reactie werd geëist.

Overhaast

Ze stelt dat ze zondagavond gevraagd heeft om 24 uur respijt om ‘een en ander nauwkeurig uit te zoeken’ en ‘niet overhaast te handelen’. Ze zegt ervan overtuigd te zijn dat er buitenproportioneel door de partijtop van Volt is gehandeld, ‘gezien de aard en omvang van de klachten’. Opvallend, want volgens de partij zou Gündogan niets weten over de meldingen. Ook Gündogan zei maandag van niks te weten.

Kamerlid Nilüfer Gündogan wil haar zetel in de Tweede Kamer behouden. Beeld ANP/Bart Maat

Volt laat een extern bureau onderzoek doen. Wat ze precies zou hebben gedaan en hoeveel klachten er zijn, is niet bekendgemaakt.

Gündogan benadrukt in haar verklaring dat ze door ‘een zware periode’ in haar leven gaat, omdat ze het doelwit is van bedreigingen. ‘Mede daarom heb ik vorige week bij meerdere mensen in de partij aangegeven dat ik mij onveilig voel, en dat ik me afvraag of dit het allemaal wel waard is: een leven in de politiek is mij namelijk veel, maar niet alles waard’, schrijft ze.

Toch zegt ze ‘strijdbaar’ te blijven. ‘Ik zal los van eender verloop mijn zetel behouden. Het liefst natuurlijk binnen mijn eigen fractie, want ik ben nog steeds overtuigd van het programma van Volt, de partij waarvan ik houd en waarvoor ik met ruim 41.000 stemmen ben verkozen.’ In mei vorig jaar twitterde ze nog dat ze beloofde trouw te zijn aan Volt en geen groep-Gündogan zou beginnen. Nader commentaar wil Gündogan ‘voorlopig’ niet geven.