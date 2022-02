Volt-leider Dassen onder hoogspanning: ‘Meldingen waren een schok’

Volt-partijleider Laurens Dassen houdt vol dat de partij ‘op de juiste manier’ heeft gehandeld door het van grensoverschrijdend gedrag betichtte Kamerlid Nilüfer Gündogan te schorsen zonder haar te vertellen waarom. Gündogan noemt het ‘een nachtmerrie’ en laat weten hoe dan ook Kamerlid te blijven.

Partijleider Dassen sprak dinsdag voor het eerst over het geruchtmakende besluit. “Dit is voor mij een schok, voor onze kleine fractie en voor de partij,” zei hij, zijn wenkbrauwen in een diepe frons, tijdens een rommelig verlopen persmoment in de Tweede Kamer. Inhoudelijk kwam er geen nadere informatie over de aard van de meldingen.

Wel staat Dassen achter de procedure die de partij volgde. Die schakelde meteen een extern bureau in zonder voor wederhoor bij zijn fractiegenoot aan te kloppen. Volgens Dassen is het voor de klagers al moeilijk genoeg om hun melding te doen. Daarom verdienen zij ‘de ruimte om verder naar voren te treden’. Ook Gündogan, zegt hij, heeft inmiddels een uitnodiging gekregen om met het onderzoeksbureau te spreken.

Dassen vroeg zijn nummer 2 om ‘terughoudendheid’, maar zij liet dinsdagochtend in een verklaring van zich horen. Ze voelde zich daartoe ‘genoodzaakt’ nadat een gevraagde reactie van fractie- en partijbestuur vóór dinsdag 9.00 uur was uitgebleven. Een woordvoerder van Volt ontkent overigens dat Gündogan een ultimatum had gesteld.

Gündogan schrijft sinds zondagavond in ‘een nachtmerrie’ te zijn beland en heeft advocaat Geert-Jan Knoops in de arm genomen. Volgens Gündogan is het handelen van Volt ‘buitenproportioneel’ gezien ‘de aard en omvang van de meldingen’. Hoe zij die conclusie kan trekken terwijl ze tegelijkertijd stelt niet te weten waarom ze is geschorst, schrijft ze er niet bij.

Gedrag

De klachten zouden volgens bronnen te maken hebben met haar gedrag tegen partijmedewerkers, iets dat ook in haar verklaring doorschemert. ‘Mochten mensen zich vanwege mijn stijl van werken onveilig hebben gevoeld, dan betreur ik dat zeer,’ stelt ze. De partij zegt haar bewust niet te hebben ingelicht omdat ze ‘onderdeel van het onderzoek is’. Het gesprek dat de partijleider en co-voorzitter Sacha Muller met haar voerden was ‘moeilijk’, zei Dassen. Hij zei zich te realiseren dat voor zijn fractiegenoot ‘de consequenties ook groot’ zijn.

Gündogan zegt ‘strijdbaar’ te blijven en haar zetel te behouden ‘los van eender verloop’ van het onderzoek. In mei vorig jaar beloofde ze via Twitter nog Volt ‘trouw te blijven’ en geen groep-Gündogan te beginnen. Ze benadrukt in haar verklaring dat ze door ‘een zware periode’ in haar leven gaat, omdat ze het doelwit is van bedreigingen. ‘Mede daarom heb ik vorige week bij meerdere mensen in de partij aangegeven dat ik mij onveilig voel.’ Tussen de regels door lijkt ze te suggereren dat ze daarbij steun verwachtte van haar de partij.

Wat Dassen daarvan denkt, blijft de vraag. Hij wilde dinsdag niet veel vragen beantwoorden, volgens zijn woordvoerder omdat hij zichzelf zou gaan ‘herhalen’. Een poging om snel weg te komen van journalisten, strandde omdat de gezichtsherkenning van de beveiligingspoortjes in het Tweede Kamergebouw het gezicht van Dassen niet herkende.

Wil je snel weg van al die vervelende media, herkent het poortje je gezicht niet #dassen #volt #gundogan pic.twitter.com/tr8Ai3oDue — Pim Sedee (@PimSedee) 15 februari 2022

Op een drafje ging hij daarop per trap naar de zesde verdieping, waar hij zich met een paar medewerkers verschanste in zijn fractiekamer. De deur ging alleen open toen de fractie van Kamerlid Liane den Haan een verlaat valentijnspresentje kwam brengen: een hart van chocolade.