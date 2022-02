Volt laat Gündogan bungelen zonder dat ze weet waarom

Beeld ANP

Meer dan zeshonderd woorden gebruikte de partij vandaag om de schorsing van Kamerlid Nilüfer Gündogan toe te lichten, maar de mist blijft hangen. Vooral de vraag waarom ze voorlopig buitenspel staat, bleef hangen. Saillant: Gündogan weet dat zelf niet eens.

Over het Kamerlid, de nummer 2 van Volt die naam maakte tijdens coronadebatten, zijn ‘enkele weken geleden’ klachten binnengekomen over ‘grensoverschrijdend gedrag’. Het gaat om ‘een aantal meldingen’ die zijn gedaan door meerdere personen. Zonder Gündogan aan te spreken op haar vermeende gedrag, startte de partij zonder haar medeweten een onderzoek. Dat wordt nu ‘uitgebreid’ omdat ‘de aard van de meldingen’ daar ‘voldoende aanleiding’ voor geven.

Non-actief

Gündogan werd op non-actief gesteld, een beslissing genomen door de andere twee fractieleden en het partijbestuur, omdat ‘er sprake is van een machtsverhouding en melders zich hierbij onveilig voelen’. Ook zegt Volt ‘signalen’ te hebben ontvangen dat ‘anderen niet met het onderzoek durven mee te werken zolang die machtsverhouding er is’.

Partijleider Laurens Dassen en Volt-co-voorzitter Sacha Muller belden Gündogan zondag om haar over de schorsing en het onderzoek te vertellen - het maken van een afspraak ‘op locatie’ zou volgens een woordvoerder niet zijn gelukt. Omdat Gündogan ‘onderdeel is van het onderzoek’ kreeg ze van hen niets te horen over wát er gemeld is.

Duidelijk is wel dat het om vermeend grensoverschrijdend gedrag in de werksfeer gaat. Een logische conclusie lijkt dat het om medewerkers van de fractie gaat, omdat de partij stelt dat er sprake is van ‘een machtsrelatie’. Een Kamerlid staat in de fractiehiërachie boven de medewerkers. Een woordvoerder benadrukt dat de klachten komen van mensen ‘binnen de partij’ en dus niet (alleen) van fractiemedewerkers.

Transparantie

Volt is een nieuwe partij, die zich voorstaat op transparantie en vindt dat de politiek ‘de hoogste standaard van integriteit’ moet nastreven. Op het partijcongres vorige maand omschreef Gündogan integriteit als ‘goed doen, ook als niemand kijkt’. Schiet Volt vanwege dat imago in de kramp? “Dit soort dingen doen wij niet lichtzinnig,” benadrukt een bron. “We zijn een nieuwe partij, maar niet gek.”

Begin deze maand stapte nog een kandidaat-raadslid in Amsterdam op, omdat hij bijna twintig jaar geleden een ‘seksistische’ roman had geschreven. Volt keert zich juist tegen seksisme. Het Amsterdamse Volt-bestuur sprak over ‘gevoeligheden’ en benadrukte dat iedereen zich ‘in alle omstandigheden’ veilig moet voelen ‘op de werkvloer’.

Dat er geen openheid van zaken wordt gegeven wijt de woordvoerder van de Volt-fractie aan het inschakelen van een extern bureau. Dat brengt volgens hem ‘de plicht’ met zich mee om niets over de aard van de klachten te vertellen ‘tot alle betrokkenen aan het woord zijn geweest’. ,,Tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid als partij om, zodra de meldingen serieus genoeg zijn, ook in te grijpen en te zorgen voor een veilige werkomgeving.” Ook zegt hij dat de fractie ‘zowel de melders als degene waarover de meldingen komen’ wil beschermen.

Gündogan blijft ondertussen voor onbepaalde tijd bungelen. Wanneer het onderzoek klaar is, is onbekend.