Volt-Kamerlid Koekkoek: Gündogan gaat ‘op heel onprettige manier met mensen om’

Koekkoek tijdens een debat over de oorlog in Oekraïne. Beeld ANP / Peter Hilz

Dat zeggen Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek. Gündogans advocaat Geert-Jan Knoops bevestigt dat de aangifte er nog ligt. “Wij zien op dit moment geen aanleiding om de aangifte in te trekken.”

Volgens Koekkoek mist Gündogan zelfreflectie. Op de vraag of Koekkoek nog kan samenwerken met Gündogan, antwoordt ze: “Het is moeilijk samenwerken met iemand die op een heel onprettige manier met mensen omgaat, die andere waarden heeft dan ikzelf.”

Over die omgangsvormen was Koekkoek al met Gündogan in gesprek, voordat Gündogan door Volt werd geschorst en uiteindelijk werd weggestuurd vanwege meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Gündogan zou zich volgens dertien klachten schuldig hebben gemaakt aan onder meer intimidatie, ongewenste seksuele avances en tikken op de billen. Ook zou zij ‘een problematische relatie met alcohol’ hebben.

Excuses

De rechter oordeelde vorige week in een kort geding dat Volt ‘te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld’ en dat Gündogan weer terug in de fractie moet. Dassen zei daaraan gehoor te zullen geven en bood Gündogan excuses aan.

Maar nu lijkt de vlag er anders bij te hangen. Volt overweegt nog steeds een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter, dat bij juridische experts verbazing wekte omdat het verenigingsrecht werd toegepast op een fractie. Knoops wil ook duidelijkheid over ‘wat Volt nu wil doen’. “Wil de partij de juridische strijdbijl begraven en werken aan terugkeer van mevrouw Gündogan?”

De overige twee Volt-Kamerleden lijken nog niet zover te zijn. Zij wijzen op de dertien meldingen die er nog altijd liggen. “Daar moeten we ons op concentreren,” vindt Koekkoek. Dat Dassen toch excuses maakte aan Gündogan was volgens de politica voor het proces. “Dat hebben we niet goed gedaan.”

Mediation

De rechter gaf ook ‘dringend’ advies voor mediation, maar die is nog niet begonnen. Wel zijn er gesprekken tussen de fractie, het partijbestuur en Gündogan over de voorwaarden van zo'n bemiddelingstraject. Volgens Knoops staat Gündogan zeker open voor mediation. “Alles is bespreekbaar.”

Bronnen binnen de fractie stellen dat medewerkers ‘enorm emotioneel’ zijn. “Ze zijn bang dat Nilüfer terugkomt.” Ook is er ergernis dat Gündogan niet ingaat op de aantijgingen die tegen haar zijn gedaan. Gündogan zou te horen hebben gekregen dat zij in elk geval deze week niet naar de Tweede Kamer moet komen. Een groep jonge leden pleit intussen bij het partijbestuur voor een royement van Gündogan. Een andere groep eist juist dat de partij géén hoger beroep instelt en het conflict beëindigt.

Koekkoek ontkende dat zij één van de dertien klachten tegen Gündogan heeft ingediend. “Maar is er zeker kritiek geweest.” Volgens deTelegraaf zou Gündogan tegen Koekkoek hebben gezegd dat ze vaker zou moeten douchen. Die ‘aantijging’ is Koekkoek onbekend. “Dat heeft ze niet tegen mij gezegd.”