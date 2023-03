Volkskrant: Tom Egbers vertoonde grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport

Tom Egbers: ‘Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt.’ Beeld NOS

De krant is op de hoogte van ‘meerdere situaties’ tegenover vrouwen op de redactie, zo wordt geschreven op basis van bronnen in een uitgebreid artikel over de cultuur bij NOS Sport.

Affaire

Egbers zou in 2005 korte tijd een affaire hebben gehad met een 22-jarige stagiaire van NOS Sport. De presentator viel haar net zo lang lastig tot ze voor zijn avances viel. Nadat de affaire werd beëindigd escaleerde de situatie volgens de krant en begon Egbers de vrouw te pesten. In het bijzijn van meerdere collega’s noemde hij haar ‘de as van het kwaad’, ‘het vergif’ en ‘serpent’. Ook maakte hij wanneer zij langsliep het handgebaar waarmee hij deed alsof hij iemands keel doorsnijdt.

De presentator betuigt in de Volkskrant spijt over zijn gedrag. Ook betreurt hij de relatie die hij met de vrouw had. “Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt. Daarvan heb ik spijt. Ik kan het helaas niet terugdraaien.”

Angstcultuur

In het artikel doet ook oud-presentatrice Aïcha Marghadi haar verhaal. Ze werd tijdens haar periode bij NOS op grote schaal gepest op de redactievloer. Ze werd onder meer uitgefoeterd vanwege haar achtergrond en belachelijk gemaakt vanwege haar beperkte kennis. Vrijwel niemand deed iets om haar te beschermen.

De Volkskrant sprak de afgelopen maanden met 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen van NOS Sport. Daaruit blijkt volgens de krant dat er al lange tijd een cultuur heerst waarin vrouwen zich onveilig voelen en waarbij meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet serieus worden behandeld. Onder medewerkers heerst angst, sommigen voelen zich geïntimideerd door leidinggevenden en de hoofdredactie.

De meeste medewerkers wilden alleen anoniem met de krant praten. Anderen wilden nog niet hun verhaal kwijt omdat ze liever wilden wachten op de externe inventarisatie die de NOS zelf liet uitvoeren.

