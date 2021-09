Volgens OM hielp Gerel P. Taghi bij moord: ‘Ik ga doen wat moet gebeuren’

Gerel P. Beeld Politie

Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksdocumenten die onlangs in het Marengodossier zijn gevoegd en die door deze nieuwssite zijn ingezien.

De 38-jarige P. werd in juli 2021 aangehouden in Brazilië, nadat hij jarenlang voortvluchtig was. In januari van dit jaar werd hij bij verstek tot twintig jaar celstraf veroordeeld, vanwege een dubbele liquidatiepoging in de winter van 2016. Na die schietpartij in een weiland in Noorderloos vertrok hij naar Suriname, waar hij na een paar maanden werd aangehouden. Met hulp van motorclub No Surrender wist hij uit de gevangenis van Paramaribo te ontsnappen. Sindsdien was hij voortvluchtig, al werd hij een paar keer bijna in de kraag gegrepen. Uiteindelijk werd hij in een luxueus appartement in de kustplaats Barra da Tijuca aangehouden. Justitie verdenkt P. er ook van in 2015 de spyshopmedewerker Ronald Bakker te hebben vermoord, een moord die deel uitmaakt van het Marengoproces.

De nieuwe bevindingen van politie en justitie zijn afkomstig uit een PGP-telefoon die in 2016 bij P. in beslag werd genomen. De versleutelde telefoon is door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut gekraakt en de berichten zijn leesbaar gemaakt. Uit die berichten blijkt volgens de politie dat Ridouan Taghi opdracht heeft gegeven om Mustapha F. te laten vermoorden, en dat Gerel P. zeer nadrukkelijk betrokken was bij de voorbereidingen van die voorgenomen moord.

Moes No Limit als doelwit

Mustapha F. uit Amersfoort is een Nederlands-Marokkaanse drugshandelaar en geldt als een grote rivaal van Taghi. Zijn bijnaam is Moes No Limit, naar de gelijknamige discotheek in Zoetermeer waar hij de grote man achter zou zijn. In april 2016 was de organisatie van Taghi volop bezig met een plan om hem in of rond zijn discotheek te vermoorden, zo blijkt uit de berichten die aan de verdachten worden toegeschreven. ‘Sir, maak heads (schutters) heel duidelyk vol die man geven sir. Vol, ze mogen dit niet verpesten sir,’ schrijft Taghi aan Gerel P. Die krijgt ook een bericht van Morad Taghi, een broer van Ridouan. ‘Die man moet slapen (dood). Koste wat kost, broer. Dat moet er gebeuren bro.’

Het is 10 april 2016. De politie denkt op basis van de berichten dat Morad Taghi bij de club staat te posten en in contact staat met de spotters. Ook geeft hij door dat Mustapha F. nog niet bij zijn discotheek is aangekomen. Gerel P. zou dan weer in contact staan met de schutters, die zich op dat moment nog schuilhouden. Die avond blijft een moordpoging uit. Een nacht later staan spotters opnieuw klaar bij de discotheek. Nu moet het gebeuren. Taghi is gefrustreerd over het uitblijven van de dood van zijn rivaal, blijkt uit berichten die de politie aan hem toeschrijft.

Taghi: ‘We lijken wel FC Knudde’

Taghi schrijft dan aan Gerel P.: ‘Lyken wel FC knudde zo echt, en die heads (schutters) zeuren als het ochtend is dus begin nare smaak in my mond hier van te krygen sir. Zoveel risico kosten tyd energie stress en niks steeds door heads sir als ze niet willen zeg my gewoon sir, want dit slaat letterlyk nergens meer op.’ En even later: ‘We moeten dit vandaag afhandelen. Echt laten we god blessing hebben vandaag. En zeg ze, het kan na 6 uur s’ ochtends worden dus licht of eerder, maar hy moet gedaan worden sir.’

Gerel P. stelt Taghi dan gerust en zegt dat hij de klus zelf op zich neemt. ‘Ik ga zelf mee. Ik ga doen wat moet gebeuren, al is het licht.’ Taghi reageert meteen. ‘Ok sir, dan gaat het zeker goed sir.’ De hele nacht, tot in de vroege ochtend staat het moordcommando klaar bij de discotheek. Maar de tijd begint te dringen. Als de ochtendspits op gang komt is het te laat, want dan kunnen de schutters niet wegvluchten. ‘We zijn er nog, maar nog niks en moet niet lang meer duren anders komen we in de file terecht’, schrijft P. aan Taghi om 06.26 uur. Al die tijd heeft Mustapha F., die binnen is, zich nog niet buiten laten zien.

P. stuurt dan dat er teveel politie (‘petten’) en beveiliging is, en dat het door het steeds drukker wordende verkeer niet meer veilig is het moordplan uit te voeren. Om 07.21 uur schrijft P. aan Taghi dat het plan is mislukt. ‘Sir, we gaan nu weg. Sorry broer, wou het ook anders zien.’ Taghi schakelt direct door. ‘Die hak (bijnaam van Samir Erraghib) sir?’ Gerel P.: ‘Vanavond gaan we daar gaan’.

Doodgeschoten

Vijf dagen later wordt Erraghib in het bijzijn van zijn dochter doodgeschoten. Eind 2017 wordt op het terras van een café in Marrakesh, in bezit van Mustapha F., een man vermoord. Hij blijkt de zoon van een hoge Marokkaanse rechter te zijn. Mustapha F., het eigenlijke doelwit, was even daarvoor van zijn stoel weggelopen. Niet veel later werd hij aangehouden door de Marokkaanse politie, en sindsdien zit hij vast op verdenking van witwassen.

Inez Weski, de advocaat van Taghi, zegt dat haar cliënt de beschuldigingen ontkent. “Duidelijk moge zijn, dat dit soort beschuldigingen en toerekening van berichten met uitleg überhaupt door cliënt worden betwist. In dat kader zal bijvoorbeeld de forensische waarde van dat soort berichten uiteraard nog nader moeten worden onderzocht.”

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het nog niet duidelijk is wanneer Gerel P. aan Nederland zal worden uitgeleverd. “In dit soort gevallen kan dat best lang duren. Soms wel tot een jaar.”