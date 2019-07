Volgende week wordt het tropisch warm

Cafébezoekers vinden op een bloedhete dag in juli van dit jaar verkoeling op een terras aan de Nassaukade in Amsterdam . Beeld ANP

De kans op een officiële hittegolf is met dertig procent klein. Het is namelijk onzeker of de temperatuur in De Bilt vijf dagen zomers en drie dagen tropisch zal zijn.

Vrijdag is er, met temperaturen van 22 tot 24 graden in het noorden en westen en 25 tot 26 graden in de rest van het land, nog geen sprake van extreme hitte. In het weekend zal de maximumtemperatuur tussen de 21 en 27 graden liggen. Daarbij is sprake van een mix van zon en stapelwolken, met vooral zaterdag kans op stevige regen- en onweersbuien.

Na het weekend warm

Maar na het weekend kruipen de temperaturen omhoog: maandag wordt het tussen de 26 en 29 graden. In Limburg kan het zelfs 30 graden worden. Ook wordt het overal een stuk zonniger.

Dinsdag wordt het in het grootste deel van het land tropisch warm, tussen de 30 en 34 graden. Alleen aan de noordkust, op de Wadden en in de kop van Noord-Holland blijft het kwik onder de 30 graden.

Woensdag en donderdag blijft het erg warm, met landinwaarts temperaturen tussen de 31 en 36 graden en in de kustgebieden tussen de 28 en 31 graden. Met deze temperaturen komen we in de buurt van het landelijk datumrecord voor 24 juli. In 1994 werd het in Gilze-Rijen die dag 35,5 graden.

Vanaf vrijdag 26 juli is de verwachting onzeker. De kans bestaat dat regen- en onweersbuien dan voor afkoeling zorgen. In het zuidoosten worden nog wel tropische temperaturen van maximaal 32 graden verwacht, waardoor de kans op een regionale hittegolf groot is.