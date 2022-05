Volgende week kans op nog warmer zomerweer: ‘Mogelijk uitschieters tot 30 graden’

Beeld ANP / ANP

“In het zuiden was het maandag op enkele plaatsen 24 graden en op sommige plekken afgerond zelfs 25 graden,” zegt Alfred Snoek van Weerplaza. “In De Bilt hebben we deze hoge temperaturen niet gered en ook op de Waddeneilanden zal het met 18 graden niet zomers aangevoeld hebben.”

In de Limburgse plaats Ell werd om 16.10 uur een temperatuur van 25,1 graden gemeten. Dinsdag stijgt het kwik verder, aldus de meteoroloog. “Naar verwachting wordt het in meer dan de helft van het land, waaronder De Bilt, 25 graden Celsius of warmer. Dan mogen we het een landelijke zomerse dag noemen.” Dit jaar komt de eerste zomerse dag wel iets later dan we gewend zijn. Over het algemeen wordt deze begin mei al gemeten.

Ook het lenteweer van de afgelopen dagen in Amsterdam houdt de komende week nog een tijd aan. In de hoofdstad kan de temperatuur oplopen tot 19 graden. De week daarop wordt het nog warmer en kan de temperatuur zelfs stijgen naar 24 graden. Dat betekent ook dat we weer ongegeneerd kunnen ‘terrassen’ en ‘mensen kijken’, bijvoorbeeld op deze zes nieuwe terrassen in de stad. Vooral op pleinen, zoals de Dam en het Leidseplein, kan het lekker vertoeven zijn. Door de hoge gebouwen kan het daar wel 4 tot 5 graden warmer worden, zelfs in de schaduw.

Mogelijk uitschieters tot 30 graden

Dat we volgende week getrakteerd worden op nog warmer zomerweer sluit Snoek niet uit. “Zoals de kaarten er nu voorstaan lijkt het volgende week zomers warm te worden,” vertelt hij. “Maar het is nog ver weg, dus daar hangen nog wat mitsen en maren aan. Ik schat in dat we temperaturen krijgen tussen de 23 en 26 graden, met mogelijk uitschieters tot maximaal 30 graden in het oosten en zuiden.”

Of dat warme weer de hele volgende week gaat duren is ook nog moeilijk te zeggen. “Vorige week hadden we soortgelijke verwachtingen van de huidige week. Nu zie je dat we gisteren, vandaag en morgen warme dagen hebben en dat de rest van de week wat zachter wordt. Voor volgende week is het in ieder geval veelbelovend dat we vanaf het komende weekeinde te maken hebben met een nieuw hogedrukgebied.”

Dat nieuwe hogedrukgebied zorgt waarschijnlijk voor voornamelijk droog weer. “Misschien valt er hier en daar een beetje regen. Heel veel mensen zullen blij zijn met dat droge weer, behalve waarschijnlijk diegenen die in de agrarische sector werken.”