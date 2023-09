Volendammers over ‘hun’ Mona Keijzer: ‘We groeten elkaar op straat’

Mona Keijzer wordt gepresenteerd als premierskandidaat van de BoerBurgerBeweging (BBB) mocht de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de grootste worden. Beeld REMKO DE WAAL / ANP

Noem de naam Mona Keijzer in Volendam, en men begint al snel te glunderen. “Als iemand uit Den Haag het kan worden, kan het toch ook iemand uit Volendam zijn?” zegt een man. Hij staat in een groepje van drie voor een Volendamse supermarkt te praten over Keijzer, die naar voren geschoven is als premierskandidaat voor de BoerBurgerBeweging (BBB).

Dat Mona Keijzer populariteit geniet in Volendam is niet vreemd. Weliswaar geboren in Edam, groeide ze hier op en bekleedde ze lokaal verschillende politieke functies. Bij de verkiezingen waar ‘stemmenkanon’ Keijzer aan meedoet stemmen de Volendammers steevast op haar.

Memorabel was 2017. Toen wist Keijzer in haar eentje te voorkomen, zo verklaarde ze zelf achteraf, dat Volendam niet op de PVV stemde, maar dat CDA de grootste in het vissersdorpje van 36.471 inwoners werd. Met 0,2 procent meer stemmen wist ze Wilders te verslaan – de partij die jarenlang de grootste was in Volendam.

‘Het moet anders’

Op straat loopt Siem Koning (72) met zijn vrouw. Het toeval is dat ‘Mona’ zijn nicht is, zegt hij. “Ik ken haar amper, want hier zijn natuurlijk enorme families. Maar we zijn wel neef en nicht en groeten elkaar op straat. Het is een fijne vrouw.”

Koning had verwacht dat Keijzer zich zou aansluiten bij de partij van Pieter Omtzigt. Dat het nu toch BBB is geworden, waar hij bij de provinciale verkiezingen nog op heeft gestemd, begrijpt hij wel. “Mona stapt niet zomaar ergens in. Ze is echt een goede politicus die weet waaraan ze begint. Ze is secuur, hoor.”

Het moet maar blijken of hij ook op zijn nicht gaat stemmen, want Omtzigt is ook een optie. Wel maakt hij duidelijk: veel andere opties ziet hij momenteel niet. “Het moet in Den Haag echt anders.”

Coronabeleid

Voor de supermarkt discussieert het groepje mannen verder. Iemand zou gezegd hebben dat Keijzer niet genoeg profiel heeft, maar dat vinden ze maar onzin. “Als je bij het CDA zo hoog staat en dan de pijp aan Maarten geeft omdat het je niet bevalt, heb je ruggengraat. Al die andere politici zeggen allemaal ja en amen, terwijl Keijzer nee durfde te zeggen.”

Ze wijzen op de coronaperiode, toen Keijzer in 2021 besloot uit het kabinet te stappen. Ze was staatssecretaris van Economische Zaken, maar de Volendamse kon zich niet meer vinden in het coronabeleid van kabinet-Rutte III. Publiekelijk uitte ze kritiek op de coronapas, waarmee ze de eenheid van het kabinetsbeleid doorbrak.

De stem op Keijzer is voor deze mannen ook een stem tegen de ‘gevestigde partijen’. Ze zijn klaar met VVD, CDA, D66 en CU die vlak voor de zomer het kabinet liepen vallen. Ze sommen op: de toeslagenaffaire, gaswinning in Groningen, de ‘baantjescarrousel’ van politici, het stikstofprobleem, de asielcrisis. Allemaal hun schuld.

En nee, linkse partijen zouden het niet beter doen. Omtzigt daarentegen, die zien ze wel graag aansluiten bij de BBB. “Ze gaan samen. Zul je zien!” roept er één.

‘Echt top’

Is er dan niemand in het dorp die op een andere partij dan BBB of Omtzigt gaat stemmen? Zeker wel, maar in Volendam is de kans wel aanzienlijk kleiner. GroenLinks en PvdA kregen bij de provinciale verkiezingen slechts 10 procent van de stemmen, D66 haalde 2,6 procent en VVD kwam niet verder dan 9 procent. Volendam stemt conservatief.

Wat verderop lopen een paar vrouwen van in de veertig. Zij hebben niet zoveel met politiek, zeggen ze, maar zijn wel trots dat een Volendamse nu genoemd wordt als premierskandidaat. “Maar we moeten nog maar kijken wat we stemmen.” Een man die voorbijloopt is ook blij met een Volendamse in Den Haag, maar zegt op Denk te stemmen.

Bij de viskraam op de Dijk zijn ze ook tevreden, zegt de visboer die haringen schoonmaakt. “Nu steun ik de BBB zeker. Volendam is trots.” Margret (53), die niet met haar achternaam in de krant wil, hoort dan pas voor het eerst van het nieuws. “Is dat zo? Wat top! Top! Mijn man zat bij haar in de klas, dus ik ken haar wel goed. Maar ik sta sowieso achter BBB. Dus nu Keijzer dit gaan doen: mijn steun heeft ze.”

