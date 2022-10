Volendam stapt af van Zwarte Piet vanwege veiligheid

Beeld ANP / Robin Utrecht

Dat schrijven de stichtingen Sint Nicolaascomité en Behoud van de Sint Nicolaas Traditie in een bericht op de website van het lokale medium Nieuw Volendam. ‘De kleur van de pieten wordt aangepast naar de huidige standaard.’

Hoe de pieten er precies gaan uitzien, blijft onduidelijk. Wel stellen de stichtingen dat zij ‘onherkenbaar blijven’ met de ‘hulp van een professionele schminker’. Over het al dan niet veranderen van het uiterlijk van Zwarte Piet in Volendam is door de stichtingen naar eigen zeggen jarenlang intensief overleg gepleegd binnen de gemeente. ‘De comités worden in een onhoudbare positie gemanoeuvreerd en het wordt steeds moeilijker om de veiligheid te garanderen,’ aldus de stichtingen, die telefonisch niet bereikbaar zijn voor aanvullend commentaar.

Vrijwilligers bedreigd

Ze stellen dat de sfeer rondom het sinterklaasfeest ieder jaar grimmiger wordt en dat vrijwilligers zelfs worden bedreigd. ‘Als gevolg zijn vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor het sinterklaasfeest afgehaakt. Uitingen en bedreigingen op sociale media richting bestuursleden, comitéleden en vrijwilligers vinden wij onacceptabel. Besef goed dat er zonder hen geen sinterklaasactiviteiten meer zijn.’

Als reden om te stoppen met Zwarte Piet noemen de stichtingen ook dat die in verband gebracht wordt met racisme en dat de landelijke weerstand tegen zwarte pieten de afgelopen jaren enorm is gegroeid. Ook zeggen ze onder meer dat sportverenigingen, onderwijs en overheidsinstellingen het landelijke beleid kiezen waarin geen plaats meer is voor deze pieten.

Demonstratie

Vorig jaar december werden demonstranten tegen zwarte pieten in Volendam bekogeld met onder meer eieren, vuurwerk, oliebollen en visafval. De organisatie Kick Out Zwarte Piet (KOZP) deed toen aangifte daarvan bij de politie en ook van het verhinderen van een geoorloofde demonstratie door bedreiging met geweld, belediging en groepsbelediging.

