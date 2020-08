Voldoende leraren voor de klas blijkt worsteling voor basisscholen

Beeld ANP

Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder zeshonderd schoolleiders. De vertegenwoordiger van directeuren pleit er opnieuw voor om leraren voorrang te geven bij het testen op corona. “We willen voorkomen dat er straks klassen naar huis worden gestuurd,” stelt voorzitter Petra van Haren.

Basisscholen kampen al jaren met een groeiend lerarentekort. Met name in de grote steden krijgen niet alle scholen de bezetting rond. De problemen zijn vorig schooljaar naar de achtergrond geraakt door de coronacrisis, maar worden nu nóg zichtbaarder. Want juist door diezelfde crisis vallen er extra leerkrachten uit. “Het is voor schoolleiders erg moeilijk om vervanging te vinden,” aldus Van Haren.

83 procent van de schoolleiders maakt zich zorgen over hoe ze voldoende personeel kunnen krijgen. Op 8 procent van de scholen zijn de lessen begonnen zonder dat elke klas een vaste leerkracht heeft. Daarbovenop zegt nog eens 10 procent van de directeuren dat er leraren ontbreken, omdat ze in de risicogroep vallen en niet voor de klas willen staan. 21 procent mist leraren die thuiszitten vanwege milde klachten, 2 procent omdat er een werknemer besmet is. Nog eens 29 procent van de schoolleiders zegt dat er leerkrachten afwezig zijn, omdat ze zitten te wachten op de resultaten van een coronatest.

Najaar

De schoolleiders zijn bezorgd over het najaar, waarin meer leraren zich zullen melden met griepverschijnselen. “Dan kan je niet anders dan klassen naar huis sturen,” constateert Van Haren.

De AVS vindt het te lang duren voordat leraren hun testresultaten krijgen. Op 4 procent van de scholen kreeg het personeel binnen 24 uur de uitslag, maar op 13 procent duurde het zelfs meer dan 48 uur. Van Haren: “Dit is wat ons betreft echt ongewenst, want vaak kun je ook nog niet direct terecht. En al die tijd – vanaf aanmelding voor de test tot en met de uitslag – kunnen ze niet voor de klas.” Schoolleiders vinden dat leraren die getest worden binnen 24 uur weer voor de klas moeten kunnen staan.

Per school zijn er nu gemiddeld 3 leerkrachten getest, enkele honderden van alle testen waren positief. Verreweg de meeste scholen, namelijk 87 procent, heeft alle klassen de volle lestijd op school. Toch lukt dat op 3 procent van de scholen niet en op 8 procent niet helemaal.