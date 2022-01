Voice-deelneemster doet als eerste aangifte tegen omstreden regisseur vanwege aanranding

Beeld ANP Kippa

In een reactie op de aangifte laat ITV Studios, de producent waar The Voice of Holland onder valt, weten dat ze het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie steunt. Daarnaast voert de producent een eigen onderzoek uit, waarvoor advocatenkantoor Van Doorne de opdracht heeft gekregen om meldingen van deelnemers te beoordelen. De Brabantse ex-kandidaat liet eerder weten hier geen vertrouwen in te hebben, waardoor ze naar advocaat Sébas Diekstra stapte.

Diekstra noemde het bureau ‘een partijdige belangenbehartiger’ en roept slachtoffers op direct naar de politie te stappen, zonder tussenkomst van het ingehuurde bureau van ITV Studios.

Inmiddels hebben meerdere vrouwen aangegeven geen melding te willen maken bij het advocatenkantoor dat door opdrachtgever ITV is ingeschakeld om onderzoek te doen naar de meldingen rondom The Voice of Holland. Het kantoor is immers per definitie een partijdige belangenbehartiger. — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) 25 januari 2022

Omstreden regisseur

Tot vrijdag waren er geen aangiftes tegen de omstreden The Voice-regisseur Martijn gedaan. Tegen hem kwamen in de Boos-aflevering zo'n vijftien meldingen binnen vanwege seksueel overschrijdend gedrag. De man zou vaak ongepaste seksuele opmerkingen maken en ongewenst handtastelijk zijn, zei presentator Tim Hofman in de uitzending.

Martijn zelf vindt dat hij niets verkeerds deed, zo zei hij onlangs in een interview dat nog voor de uitzending van Boos werd gedaan. Wel gaf hij toe dat hij kandidaten aanraakte vanuit amicaliteit. Hem werd om een reactie gevraagd op de beschuldigingen en hield het bij een korte verklaring: ‘Ik ben nog steeds geschokt door de berichten rondom The Voice of Holland en de beschuldigingen die in de media worden geuit. Ik herken deze beschuldigingen niet. Met het oog op het onderzoek dat nu wordt gedaan, zal ik in dit stadium niet reageren in de media.’

Kort voor de uitzending van Boos verwijderde hij al zijn persoonlijke profielen op sociale media. Ook zijn eigen website ging offline. Waarom? ‘Dit is zo’n teleurstelling. Zo’n nachtmerrie. Daar wil ik niet meer aan worden herinnerd. Het is klaar,’ zei hij.

Beschuldigingen

In de aflevering, die inmiddels bijna 10 miljoen keer is bekeken, waren getuigenissen te zien van vrouwen die verschillende bekende gezichten van The Voice of Holland beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om coach Ali B, voormalig coach Marco Borsato, oud-bandleider Jeroen Rietbergen en dus regisseur Martijn.

De Brabantse The Voice-deelneemster vertelde eerder hoe ze probeerde te overleven ‘in een kooi van seksuele roofdieren’. Hoe de regisseur haar bijvoorbeeld vroeg of ze haar topje wat lager kon trekken en hoe ongemakkelijk dat voelde. Toen ze aangaf dat het toch om haar zangkwaliteiten ging, werd ze volgens haar uitgelachen. “Jij hebt bepaalde talenten, die moeten we goed in beeld brengen,” zei hij tegen haar.

De politie Midden-Nederland, die samen met het OM een oproep deed aan oud-deelnemers van The Voice of Holland om melding te doen, laat in een reactie weten begin februari meer te kunnen zeggen over het aantal meldingen dat is binnengekomen.