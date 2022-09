Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf, 201.600 dieren gedood

Bij een eerdere ruiming van kippenboerderij in Schore werden 76.000 kippen gedood. Beeld ANP / Venema Media

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dat onder het ministerie van LNV valt, houdt de dieren van zes andere bedrijven in de omgeving de komende twee weken intensief in de gaten om vogelgriep op te sporen. Binnen tien kilometer van het Drentse bedrijf liggen in totaal 24 andere boerderijen met pluimvee. Overal geldt nu een ophok- en afschermplicht.

In de afgelopen weken werd de vogelgriep vastgesteld bij zeven andere bedrijven, onder meer in Gelderland, Groningen, Overijssel en Friesland. In totaal zijn er in september meer dan 620.000 dieren afgemaakt om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen.

Kippen, kalkoenen, eenden

Sinds eind oktober 2021 zijn er in Nederland in totaal 4.750.627 vogels geruimd bij pluimveebedrijven. Hiervan zijn 3.814.527 kippen, kalkoenen, eenden en andere vogels gedood bij bedrijven waar een uitbraak was van H5N1. De andere 936.100 dieren zijn geruimd omdat de stallen zich binnen een straal van één kilometer van een besmet bedrijf in een gebied met veel pluimvee bevonden.

In Nederland waren op 1 april 2021 52.842.592 legkippen en 47.056.063 vleeskuikens, blijkt uit cijfers van de universiteit van Wageningen. Deze dieren waren verspreid over respectievelijk 1119 en 623 bedrijven.