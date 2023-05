Voetganger in kritieke toestand na aanrijding met motor in Watergraafsmeer

Het is nog onduidelijk wat er aan de aanrijding voorafging, de politie heeft de zaak in onderzoek. Beeld Joris van Gennip

De motorrijder, een 38-jarige man, is ook met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel aanspreekbaar, meldt een politiewoordvoerder. Het is nog onduidelijk wat er aan de aanrijding voorafging. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is de toestand van de voetganger nog steeds kritiek.

Eerder die dag raakte een andere motorrijder in Amsterdam kritiek gewond na een val op de Cacaoweg, in het Westelijk Havengebied. Dat gebeurde rond 16.00 uur. De bestuurder reed op hoge snelheid over de weg, in wat de politie een straatrace noemt, hoewel er voor zover bekend geen andere deelnemers waren. De bestuurder viel op de grond, ook hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

