Voetbalsters Oranje verslaan Denemarken in oefenduel

Lieke Martens speelde haar eerste interland sinds ze op 19 juli met een blessure het EK moest verlaten. Beeld ANP

Bondscoach Andries Jonker had opnieuw gekozen voor een 5-3-2-opstelling, met ditmaal voorin het duo Lieke Martens en Lineth Beerensteyn. Martens speelde haar eerste interland sinds ze op 19 juli met een blessure het EK in de groepsfase had moeten verlaten. Verrassender was de keus in het systeem - door Jonker omschreven als een alternatief voor het gebruikelijke 4-3-3 - voor Sherida Spitse centraal achterin. De speelster van Ajax is normaal gesproken op het middenveld te vinden.

Nadat de Deense keepster Lene Christensen in de 13e minuut nog redding had kunnen brengen bij een kopbal van Martens, was het in de 26e minuut wel raak. Uit een vrije trap van Spitse verdween de bal via de knie van Dominique Janssen langs Christensen in het doel.

Beerensteyn zag na een half uur een doelpoging uit een voorzet van Lynn Wilms worden gestopt door Christensen. Aan de andere kant had Oranje-keepster Daphne van Domselaar tot de rust amper wat te doen.

Martens, nog niet volledig fit, bleef zoals vooraf aangekondigd na rust in de kleedkamer achter. In haar plaats kwam Jill Baijings. Zij zag hoe Beerensteyn Oranje in de 55e minuut op 2-0 zette. De aanvalster reageerde geëmotioneerd: vorige maand ontbrak ze tijdens een oefeninterland tegen Noorwegen omdat haar moeder was overleden.

Denemarken miste via Rikke Sevecke in de 78e minuut de kans op de 2-1. Nadat zijn Deense collega al vijf wissels had toegepast, bracht Jonker met Lisa Doorn, Kika van Es en Romée Leuchter in de slotfase nog drie nieuwe speelsters in het veld.

Oranje had vrijdag Costa Rica in Utrecht met 4-0 verslagen. Komende zomer is het WK, dat in Australië en Nieuw-Zeeland wordt afgewerkt. Oranje verloor op het vorige WK in de finale van de Verenigde Staten.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: