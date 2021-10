Voetbalsters Feyenoord in eerste Klassieker ruim langs Ajax

Beeld ANP

Op sportcomplex Varkenoord was het team van trainer Danny Mulder met liefst 4-1 te sterk. Feyenoord miste in de slotfase ook nog een strafschop.

Jada Conijnenberg opende in de 10e minuut de score voor Feyenoord. Maxime Bennink verdubbelde in de 35e minuut de voorsprong, waarna Ajax via Nadine Noordam direct iets terugdeed.

Ajax moest vanaf de 55e minuut verder met een speelster minder. Oranje-international Stefanie van der Gragt kreeg rood voor een natrappende beweging. Feyenoord liep via Cheyenne van den Goorbergh en Pia Rijsdijk verder uit. Annouk Boshuizen miste vervolgens nog een penalty.

Feyenoord, dat dit seizoen debuteert op het hoogste niveau, klom dankzij de zege naar de derde plaats met 8 punten uit vier duels. Ajax is nu vijfde met 7 punten na vijf wedstrijden.