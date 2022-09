Voetbalsters Ajax tegen het Arsenal van Miedema in Champions League

Vivianne Miedema tijdens een training bij Arsenal. Beeld Arsenal FC via Getty Images

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Het eerste duel is op 20 of 21 september, de return 28 of 29 september.

Arsenal bereikte vorig seizoen de kwartfinales van het Europese bekertoernooi. Miedema en haar ploeggenoten moesten het daarin afleggen tegen VfL Wolfsburg. Olympique Lyon pakte de eindzege in de Champions League door titelverdediger FC Barcelona in de finale te verslaan.

Eredivisie

Ajax eindigde afgelopen seizoen in de Vrouwen Eredivisie op de tweede plaats achter FC Twente. Beide Nederlandse clubs kwamen afgelopen maand in actie in de eerste voorronde van de Champions League. FC Twente moest het afleggen tegen Benfica (1-2), Ajax kwam ten koste van de Zweedse club Kristianstads (3-1) en Eintracht Frankfurt uit Duitsland (2-1) wel een ronde verder. Eshly Bakker maakte tegen Frankfurt in de blessuretijd de winnende treffer.

