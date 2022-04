Voetbalprofs volop in crimineel gokcircuit: ‘Ik voel me genaaid’

Beeld Fotobewerking Mark reijntjens

Ze zouden op zijn zaak gaan schieten als hij niet nóg meer zou betalen. Ruim 20.000 euro had hij al afgedragen. Meer zat er echt niet in. “Een van die mannen zei: ‘Ik ben van de incasso. Als je niet gaat betalen, dan gaan we schieten’.” In de verhoorkamer van de politie vertelt de eigenaar van het Rotterdamse theehuis Diamant zijn verhaal. Dat hij een tijdje een telefoon in zijn zaak had liggen en dat daarop ‘toto’ gespeeld kon worden.

Dat blijkt bij Edobet te zijn, een goksite die geen vergunning heeft in Nederland en volgens justitie deels gerund werd door de criminele organisatie van de ‘Haagse godfather’ Piet S. De rechercheurs vragen of de eigenaar wist dat Edobet niet legaal was. “Mendes zei dat de site van voetballers was. Mendes zei dat je het geld op de rekening kon storten. Ik vertrouwde Mendes.”

Strafdossier

Mendes is David Mendes da Silva, voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, AZ en zevenvoudig international en tegenwoordig onder meer zaakwaarnemer. In januari van dit jaar werd hij door de recherche verhoord als getuige in het onderzoek naar de goksite Edobet. Mendes is niet de enige (oud-)voetballer die voorkomt in het dossier. Deze krant deed de afgelopen maanden onderzoek naar het gokbedrijf en had inzage in het strafdossier. Daaruit blijkt dat verschillende voetballers aandelen hebben gekocht in het bedrijf. Ook hebben enkele bekende spelers, onder wie international Jordy Clasie, geld overgemaakt aan de site.

Al jaren staat Piet S. (65) uit Den Haag boven aan het verlanglijstje van de opsporingsdiensten. Hij wordt in verband gebracht met grootschalige cocaïnesmokkel. Om de ‘Haagse godfather’, zoals zijn bijnaam luidt, voor eens en altijd achter de tralies te krijgen, begon in november 2016 het onderzoek Taxus. Hiervoor werden mensen uit zijn kring geschaduwd en afgeluisterd. En zo komt het dat in april 2019 de politie voor het eerst hoort dat Freddy S., de zoon van Piet, zich met zijn vader zou hebben ingekocht bij een goksite.

Jordy Clasie, midden beneden, met nummer 6 bij Oranje.

Geen vergunning

De politie luistert aandachtig mee hoe Piet S. vertelt over de goksite. ‘Wij hebben ons ingekocht in een voetbalsite, verleden jaar. Hij (de oprichter van de goksite, red.) is pas twee jaar bezig. Verleden jaar had hij 2,8 miljoen omgezet. Nu zijn wij ons eigen ermee gaan bemoeien, mijn zoon en ik. En vanaf 1 april tot nu, hebben we meer dan 2,5 miljoen omgezet.’ Vanaf dat moment heeft het gokbedrijf de volle aandacht van de politie. De naam van het bedrijf horen ze ook al snel: Edobet. Op die site was het mogelijk te gokken op sportwedstrijden en er was een onlinecasino. De site opereerde vanaf Curaçao en had daar een vergunning, die niet in Nederland geldig was. Dat maakte Edobet illegaal.

Gokken is in Nederland alleen toegestaan bij aanbieders met een vergunning, zoals de Toto. In april 2021 trad de nieuwe Wet Kansspelen op afstand in werking, waardoor aanbieders van goksites in aanmerking konden komen voor een vergunning. Voor die tijd speelden honderdduizenden Nederlanders via illegale buitenlandse aanbieders. De Kansspelautoriteit trad niet op tegen individuele spelers.

De afgeluisterde gesprekken geven de politie een idee waar Edobet zich mee bezighoudt. En wie er allemaal een gokje waagt bij de goksite. In een speciale kamer luisteren rechercheurs naar een heimelijk opgenomen gesprek over Edobet. ‘Dirk Kuyt... dat soort spelers spelen bij hun. En die spelen grof. Dirk Kuyt speelt soms 25 ruggen (25.000 euro. red.) per dag.” Ook de naam van Wesley Sneijder valt, net als die van rapper Ali B. In november vorig jaar werd al bekend dat Kuyt bij de politie heeft toegegeven dat hij bij Edobet gokte. Kuyt stelde dat hij op krediet speelde. De winst haalde hij cash op bij een tankstation, het geld kreeg hij mee in een plastic tas.

Beeld Mark Reijntjens

De bazen

In januari 2020 krijgt het rechercheteam vervolgens een tip van de geheime dienst van de politie, het TCI (Team Criminele Inlichtingen).Die is zeer concreet: ‘Piet en Freddy S. zijn de bazen van de goksite ‘Edobet’. Cornelis en Roderick werken voor hem.’ Cornelis is Cornelis van Z. en dit bezorgt de rechercheurs een aha-erlebnis. Observatieteams hebben hem al vaker gespot met vader en zoon S., foto’s daarvan zitten in het Taxus-dossier. Roderick is voor de politie dan nog een onbekende.

Een paar maanden later krijgt het onderzoek nog meer vaart, als de politie bekendmaakt dat Encrochat, een aanbieder van cryptotelefoons, is gekraakt. Drie maanden lang heeft de politie duizenden berichten van gebruikers realtime mee kunnen lezen. Zo ziet de recherche dat op 12 mei 2020 Freddy aan zijn vader visitekaartjes van Edobet stuurt. Uit de onderschepte berichten concludeert het onderzoeksteam dat Freddy zich bezighoudt met het terughalen van schulden bij gokkers. Daarbij valt op dat de bedragen die worden geïncasseerd uitsluitend contant worden overgebracht. Edobet verstrekt een krediet aan spelers, waarna winst of verlies contant worden verrekend.

Reden genoeg voor de politie om door te pakken. Er volgen arrestaties, huiszoekingen en de politie vraagt banktransacties op. Ook worden laptops en telefoons in beslag genomen. Het beeld dat daaruit rijst is schokkend. Wat blijkt? Er zijn buiten Kuyt en Sneijder nog véél meer (ex-)profvoetballers betrokken bij Edobet.

Op de computer van Cornelis van Z. doet de politie een bijzondere vondst: een document, met als titel ‘koopovk aandelen Tommie’. Het blijkt te gaan om een contract waarin Cornelis en Tom Beugelsdijk, die op dat moment speler is van ADO Den Haag, overeenkomen dat Beugelsdijk na het beëindigen van zijn voetballoopbaan aandelen krijgt van Edobet. Uit een ander document blijkt dat Beugelsdijk het contract op 13 april 2017 heeft getekend. De betaling zal volgen zodra Beugelsdijk uit het speciale pensioenfonds voor voetballers een uitkering krijgt.

Contract

Beugelsdijk blijkt niet de enige ADO-voetballer te zijn die een belang heeft in het illegale gokbedrijf. De politie treft op de computer ook twee overeenkomsten met Aaron Meijers aan, een boezemvriend van Beugelsdijk. Ze spelen nu beiden bij Sparta. Ook Meijers blijkt op 13 april een contract te hebben getekend, waarin wordt afgesproken dat hij een procent van de aandelen in Edobet aankoopt. Later, op 5 maart 2018, sluit hij nog een overeenkomst voor nog eens 1 procent van de aandelen. Op die dag maakt hij ook een bedrag van 20.000 euro over naar Cornelis van Z., blijkt uit een banktransactie. Later maakt Meijers nog eens 56.000 euro over.

Er is nog een document dat de aandacht trekt: ‘koopovk aandelen R. Kishna’. Het gaat om Ricardo Kishna, linksbuiten bij ADO. Omdat de politie via afgeluisterde gesprekken het idee heeft gekregen dat Kishna heeft gegokt bij Edobet en dat er problemen zijn ontstaan rondom eventuele schulden, besluit de politie hem te verhoren. Op 13 december 2021 zit Kishna tegenover twee rechercheurs. Hij vertelt dat hij inderdaad gegokt heeft bij Edobet. “Je hebt een account en daar zetten ze dan geld op. Dan kun je wedden op wedstrijden, of wie de eerste goal scoort, of wie de eerste corner krijgt. Als ik won, kreeg ik dat geld cash uitbetaald.”

Handje contantje

Maar de inzet moet ook (meestal) cash worden betaald. Zo vertelt de voetballer dat hij een keer met een contactpersoon van Edobet afspreekt bij een pinautomaat in Amsterdam. Zo kan hij handje contantje zijn schuld van 3500 euro voldoen. Kishna gokte, vertelt hij, toen hij lang geblesseerd was. “Uiteindelijk heb ik ongeveer 1000 euro verloren. Toen vond ik het wel welletjes.”

Als de politie de bankrekeningen van Cornelis van Z. bekijkt, valt op dat er méér voetballers betrokken lijken te zijn bij Edobet. Rechercheurs stuiten op een Duitse bankrekening waarnaar voetballers grote geldbedragen hebben overgemaakt. Zo maakt Jordy Clasie in januari en februari 2019 in twee overboekingen 30.000 euro over. De transactie is opvallend, omdat Clasie in 2021 door de KNVB werd geschorst omdat hij via een andere gokaanbieder op wedstrijden in de eredivisie had gegokt. Gokken op wedstrijden in de competitie waarin je uitkomt is verboden. De zaakwaarnemer van Clasie laat weten ‘niet te weten waarom’ hij zou moeten reageren. Kishna laat weten dat hij nooit op wedstrijden in zijn eigen competitie heeft gegokt.

Wesley Sneijder

Ook transacties van oud-ADO-spelers Thomas Meissner (30.000 euro in het najaar van 2019) en Mike Havenaar (22.000 euro in het najaar van 2017) vallen op. Wesley Sneijder maakt in mei 2018 een bedrag van 7600 euro over, ‘conform afspraak’. Sneijder zegt in een reactie dat hij niets meer weet van die transactie en dat hij met Edobet niets te maken heeft. Meissner en Havenaar hebben ondanks herhaaldelijke verzoeken niet gereageerd. Onduidelijk blijft dus of de voetballers met het gestorte geld ook daadwerkelijk bij Edobet hebben gegokt.

Wesley Sneijder

Kishna gaat door. Hij vertelt dat hij in een lounge in het ADO-stadion een ontmoeting heeft gehad met Roderick de Munck van Edobet. Kishna’s teamgenoot Meijers stelde de twee aan elkaar voor. “Roderick vroeg of ik aandelen wilde kopen en dat leek me wel interessant.” Ook Edobet zag het wel zitten: bij een huiszoeking werd een, nog ongetekende, koopovereenkomst gevonden voor 50.000 euro. Waarom Kishna niet tekende? “Mijn management gaf mij het advies om me niet in te laten met deze wereld,” zegt hij in het verhoor tegen de politie.

Ook de Nederlands-Finse voetballer Thomas Lam wordt door De Munck gevraagd aandelen Edobet te kopen, vertelt hij aan deze krant. “Roderick is een vriend, maar ik heb snel nee gezegd. Het is niet mijn wereld.” Maar het valt de politie wel op dat Lam een bedrag van in totaal 61.000 euro heeft overgemaakt aan Roderick. Was dit geld om mee te gokken? Volgens Lam ging het om een persoonlijke lening, en heeft hij het geld teruggekregen. Cash.

Wie is deze Roderick de Munck? Hij blijkt een 37-jarige man uit Den Haag met een achtergrond in marketing en sales. Naar eigen zeggen was hij enkele jaren geleden in beeld voor een commerciële functie bij voetbalclub ADO Den Haag.

Aandeelhouders

“De opstart van Edobet komt voor een groot gedeelte uit mijn koker. Uit mijn netwerk. Ik ben in 2017 sales van Edobet gaan doen, Cornelis deed de financiën en de vergunningen. We hadden grootse plannen. Shirtsponsor worden van een grote club, dat was het einddoel. We wilden met Edobet ook internationaal. Ik was bijvoorbeeld in gesprek met de Zuid-Afrikaan Steven Pienaar (oud-speler van Ajax, Everton en Dortmund) en Renato Tapia (de Peruviaan is oud-speler van Feyenoord). Zij hebben veel aanzien in hun land van herkomst en via hen gaan deuren open die voor andere mensen gesloten blijven. We wilden in het buitenland ook vergunningen gaan aanvragen. Maar Zuid-Afrika werd steeds gevaarlijker qua criminaliteit, dus daarom hebben we daar van afgezien. Voor Peru waren de eerste contacten gelegd, maar toen kwam corona, dus is het niet doorgegaan.”

Het idee voetballers te betrekken bij Edobet komt van De Munck. "Het zijn jongens met een grote schare volgers en aanzien bij het grote publiek. Ik besef dat de gokwereld misschien controversieel is, maar ik wilde altijd binnen de lijntjes kleuren. We wisten dat de wetgeving voor gokvergunningen in Nederland zou veranderen. Daar wilden we op anticiperen.” Dat Beugelsdijk en Meijers aandeelhouders zijn in Edobet, wist De Munck niet, zegt hij.

Grote geldbedragen

Dat de zaken wellicht toch anders lagen, kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel. “Op 16 september 2020 viel de politie opeens bij me binnen. Ze deden een huiszoeking, maar bij mij hebben ze niks gevonden. Vanaf dat moment begreep ik wel dat ik met een charlatan had samengewerkt.” Ja, De Munck wist dat er ‘verschillende voetballers’ gokten bij Edobet. Maar: “Maar ik ga niet zeggen wie, want ik wil niemand voor de bus gooien.” En hij zegt ook niet te weten dat bijvoorbeeld de voetballers Clasie, Meissner en Havenaar grote geldbedragen overmaakten. Hij denkt dat het te maken kan hebben met een lening, crypto of de verkoop van horloges.

De politie onderzoekt de betrokkenheid van (ex-)voetballers bij illegale gokpraktijken. Het beeld hierboven is slechts illustratief.

“Die transacties zijn echt buiten mijn weten gegaan. Ik heb nooit toegang gehad tot de zakelijke rekening. Ik vaarde blind op mijn nu ex-compagnon. De rolverdeling was duidelijk. Het geld is ook niet naar mijn bankrekening gestuurd. Ik voel me behoorlijk genaaid. Ik ben ook geen verdachte in deze zaak en ben ook nooit opgepakt.” Hij wil ook benadrukken dat hij en de voetballers die hij bij Edobet introduceerde nooit hebben geweten dat sommige personen rondom Edobet mogelijk crimineel zouden zijn.

Bij het horen van deze verhalen over Edobet gaan alle alarmbellen rinkelen bij de Nederlandse Kanspelautoriteit. En bij Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het lijkt haar bijzonder onwenselijk dat profvoetballers betrokken zijn bij gokbedrijven, laat staan dat ze aandeelhouder zijn. “De spelers hebben er sowieso belang bij dat het bedrijf het goed doet. Ze worden er immers aandeelhouder in en hebben er al voor getekend. Dat die aandelen dan later worden geleverd, na hun carrière, doet er niet toe.”

Volgens Olfers ‘moet je niet willen’ dat sporters een belang krijgen in een gokbedrijf. “Mede-eigenaar worden van een bedrijf dat geen kansspelvergunning bezit, is op zichzelf al onwenselijk en risicovol omdat er geen screening plaatsvindt van het bedrijf en we uit onderzoek weten dat illegale aanbieders zich schuldig kunnen maken aan fraude en witwassen. En er bestaan risico’s rond matchfixing.” Ook de Kansspelautoriteit zegt dat bij illegale goksites de kans op intimidatie en afpersing op de loer ligt.

Incasso

Daarvan was ook bij Edobet sprake. Terug naar het Rotterdamse theehuis Diamant. Volgens de eigenaar van het theehuis was het David Mendes da Silva die ‘de toto’ bij hem introduceerde. Maar al snel gaat het mis, volgens de eigenaar ligt dat aan het systeem van Edobet. Hij wordt onder druk gezet om een bedrag van 83.000 euro te betalen. Maar dat geld heeft hij niet. Wel lukt het hem 20.000 euro te betalen.

“Ik kon niks zeggen, ze hebben mij bedreigd. Ik was bang, ze waren met vijf tot zes man. Zij zeiden: ‘Als je niet gaat betalen, heb je een groot probleem’.” Hij vertelt dat ze na deze betaling nog eens zijn geweest. “Een van hen zei: ‘Ik ben van de incasso. Als je niet gaat betalen, dan ga ik op je zaak schieten’.” Met Mendes komt hij dan moeilijk in contact, zijn telefoonnummer werkt opeens niet meer. Later lukt dat wel, daarna laat de ‘incassoman’ zich niet meer zien.

Voor de politie reden genoeg om David Mendes da Silva uit te nodigen voor een getuigenverhoor. Op 3 januari van dit jaar zit de oud-prof tegenover twee rechercheurs, die hem vragen hoe hij bij Edobet is terechtgekomen. Mendes vertelt dat hij via Youssouf Hersi, een bevriende oud-voetballer, heeft kennisgemaakt met Edobet. Hersi is op zijn beurt weer bevriend met Roderick de Munck. Die vertelt aan Mendes dat hij met Edobet grootse plannen heeft: shirtsponsor worden van Real Madrid. Mendes zou zijn contacten gebruiken om Edobet in het buitenland te promoten. “Ik heb Roderick ook voorgesteld aan Steven Pienaar.” Pienaar laat op zijn beurt weten benaderd te zijn, maar dat het daarbij is gebleven.

Theehuis

Als de politie Mendes confronteert met de verklaringen van de eigenaar van het theehuis, zegt Mendes dat hij daar niets mee te maken heeft. Hoe het precies is gegaan met deze uitbater, zegt hij niet te weten. Wel zegt hij te weten dat in het theehuis veel voetballers komen die anoniem gokken. En dat De Munck vaak aan hem vroeg of hij voetballers bij Edobet kon laten gokken. “Ik heb de mensen van Edobet aan veel mensen voorgesteld. Dat was mijn taak.”

Dan zegt de politie dat zij het vermoeden hebben dat Mendes een cryptotelefoon in gebruik had. Dat ontkent Mendes. “Ik ben dat niet. Mogelijk is het mijn broertje, of een vriend van mij.” Mendes vertelt dat hij wel eens berichten heeft verstuurd met een cryptotoestel. “Dat toestel was niet van mij, maar van iemand anders. Maar ik heb er wel eens een bericht mee verstuurd.” Het antwoord op de vraag hoe hij kan verklaren dat de gebruikersnaam die aan hem toe werd geschreven door verschillende personen is opgeslagen als ‘mendes’ of ‘da silva’, weet hij niet.

Uiteindelijk dooft het contact tussen Mendes en Edobet, vertelt Mendes. “Mijn intentie was om mooie dingen te doen met Edobet. Real Madrid sponsoren, dat klinkt goed. Maar uiteindelijk is het misgegaan. De samenwerking verliep stroef. Uiteindelijk ben ik gewoon genaaid. Als ik had geweten waar ik in was terechtgekomen, dan was ik er nooit aan begonnen.”