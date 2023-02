Voetballer Ihattaren weer op vrije voeten maar nog wel verdachte na arrestatie voor mishandeling vriendin

Mohamed Ihattaren. Beeld EPA

Ihattaren wordt verdacht van het mishandelen van zijn vriendin en influencer Yasmine Driouech, met wie hij sinds enkele maanden samen is. Zij heeft zondagnacht aangifte gedaan. Het is onduidelijk of ze die nu heeft ingetrokken. Het OM gaat wel verder met het onderzoek en Ihattaren blijft verdachte. Hij is voorlopig vrijgelaten zonder voorwaarden en mag, als hij wil, trainen bij zijn club Juventus in Italië, waar hij sinds kort weer actief was.

Maandag meldde de politie dat het huis van de verdachte in Vleuten is doorzocht. De advocaat van Ihattaren wil nog geen commentaar geven.

Meer problemen

De profvoetballer zit al langer in de problemen. De oud-PSV’er speelde vorig jaar langere tijd niet bij Ajax vanwege bedreigingen aan zijn adres. Die zouden voortkomen uit zijn relatie met Driouech. In september, vlak nadat hij zich met haar verloofde, brandde de grijze Porsche Panamera van Ihattaren uit in Utrecht. De twee gingen uit elkaar, maar waren sinds enige tijd weer samen.

In elk geval houdt deze vermeende mishandeling geen verband met zijn eerdere arrestatie in november. Toen werd Ihattaren beschuldigd van bedreiging.