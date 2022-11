VO-raad kritisch over plannen minister: ‘Meer toezicht en sancties niet de goede aanpak’

Onderwijsminister Dennis Wiersma met leerlingen van een basisschool. Beeld ANP

Volgens VO-raad voorzitter Henk Hagoort wil minister Wiersma (Primair- en Voortgezet Onderwijs) de gebrekkige leerprestaties op middelbare scholen, die het gevolg zijn van de coronapandemie, te lijf gaan met meer toezicht en sancties. De VO-raad vindt de maatregelen ondoordacht en harteloos.

Eerst moet de rust in het onderwijs terugkeren, zegt Hagoort. Tevens zijn afspraken over het lesprogramma nodig. “De minister heeft nog niet gezegd wat het huiswerk wordt, maar hij geeft al wel strafwerk op. Dat is een heel rare volgorde,” aldus Hagoort. Volgens de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs is minister Wiersma de druk op scholen ‘enorm aan het opvoeren’. “Terwijl daardoor helemaal niet per se de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat.”

Eerst proefscholen

Hagoort deelt de mening van de bewindsman dat de lat voor taal en rekenen hoger moet, gezien de teruglopende prestaties van leerlingen. “Maar begin met het creëren van duidelijkheid over het lesprogramma. Waarbij geldt: maak eerst een goede analyse van hoe het komt dat de basisvaardigheden achterblijven.”

De minister schreef begin deze week dat in 2023 de kerndoelen voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde ‘concreter worden gemaakt’. Dan moet ook duidelijk zijn welke kerndoelen er komen voor Burgerschap en Digitale geletterdheid. Vanaf schooljaar 2023/2024 gaan eerst een aantal proefscholen aan de slag met de kerndoelen. Daarna zullen er pas regels komen voor basisvaardigheden in het gehele onderwijs.

De VO-raad constateert dat de bewindsman ‘de duimschroeven nu al aan het aandraaien is’. De koepel van middelbare scholen is daar verbaasd en verbolgen over. Zo zou reeds sprake zijn van ‘onaangekondigde inspectiebezoeken aan middelbare scholen, meer inspecteurs en meer boetes’.

Hagoort vindt het ‘strafwerk’ dat de minister nu uitdeelt ‘ongepast en onze sector onwaardig’. Dit doet in zijn ogen ‘geen recht’ aan de extra inspanningen van scholen en leraren, ondanks personeelstekorten en het hoge percentage docenten met burn-outklachten.

Omgekeerde wereld

De leerachterstanden vanwege corona zijn lang niet overal ingelopen en de prestatiedruk is alleen maar toegenomen, stelt Hagoort. Dus nu zo de nadruk leggen op inspecteren, controleren en sanctioneren is volgens hem niet goed. “Je creëert er een papieren werkelijkheid van vinkjes mee, terwijl het onderwijs er niet beter van wordt.”

De geplande uitbreiding van het aantal inspecteurs staat Hagoort ook om een andere reden niet aan. “We hebben meer leraren voorin de klas nodig, niet extra controleurs achterin de klas. Deze inspecteurs staan achterin de klas, maar ze komen vaak uit het onderwijs. Daar zijn ze ook keihard nodig, dus dat is de omgekeerde wereld.”

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, is ervan overtuigd dat minister Wiersma het beste voor heeft met het onderwijs. Hagoort: “De dadendrang van deze bewindsman is prima, maar hij moet de goede dingen in de goede volgorde doen. We zien bij de minister een zeker ongeduld, terwijl eerst rust nodig is in het onderwijs en heldere afspraken gemaakt moeten worden.”

Hagoort hoopt dat Wiersma gevoelig zal zijn voor de input van onderwijsorganisaties en politieke partijen. Deze week komen alle onderwerpen aan de orde bij de behandeling van de onderwijsbegroting in politiek Den Haag.

“We willen – net als Wiersma – kwalitatief beter onderwijs. Maar, stel eerst de doelen helder en geef dan ruimte en vertrouwen, zodat scholen naar de doelen kunnen toewerken. Pas daarna zou controle en vertaling in toezicht aan de orde moeten komen.”