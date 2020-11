VN-vluchtelingen: ‘Gezinshereniging duurt te lang en is onveilig’

Amsterdammer Wahhab Hassoo

“Mijn broer en ik woonden met mijn moeder in Sinjar in Irak, dichtbij de grens met Syrië. Om weer herenigd te worden met mijn vader, die al naar Nederland gevlucht was, moesten we vijf keer met de auto door Irak naar Teheran. De reis ging door gebied dat voor de minderheidsgroep Jezidi’s, waar ik deel van uitmaak levensgevaarlijk is. Velen werden gevangengenomen of vermoord in die tijd.”

“Alleen een DNA-test die word afgenomen op de ambassade wordt goedgekeurd door de Nederlandse overheid. Want dan kunnen ze controleren of je wel echt de persoon bent die je zegt dat je bent. De regelgeving in Nederland zorgde er dus voor dat ik samen met mijn broer en moeder door levensgevaarlijk gebied moest reizen. De eerste vier keer werd de test ook nog eens afgezegd om onbekende problemen.”

“Nadat uit de vijfde test een DNA-match met mijn vader bleek, zijn we op Schiphol geland waar wij heel hartelijk ontvangen werden. Nu voel ik mij een Amsterdammer en heb ik een studie politicologie afgerond. Ook ben ik fitness model, met veel volgers op Instagram.”