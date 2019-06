VN-rapporteur haalt uit naar Máxima: ‘Zwijgen is medeplichtigheid’

De koningin sprak de omstreden prins gisteren tijdens de G20-top in Japan. Het gesprek ging over microkrediet en het helpen van vrouwen om ondernemingen op te zetten. De moord op de Saoedische journalist Khashoggi is tijdens het gesprek niet aan de orde geweest, zo blijkt uit een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst.



“Dat is meer dan teleurstellend,” zegt de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies, Agnes Callamard, tegen het Algemeen Dagblad. “Het is één ding om deze man te ontmoeten, het is iets anders om te zwijgen. Op dit punt staat zwijgen gelijk aan medeplichtigheid.”



Callamard onderzocht namens de Verenigde Naties de gruwelijke moord op Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul eind vorig jaar. Vorige week concludeerde de VN dat er ‘overtuigend bewijs’ is dat kroonprins Mohammed bin Salman, en andere Saoedische hoogwaardigheidsbekleders, verantwoordelijk zijn voor de moord op Khashoggi.

Oogje dichtknijpen

De journalist, die columnist was bij The Washington Post, werd bij een bezoek aan het consulaat verdoofd en gedood met een plastic zak over zijn hoofd. Zijn lichaam, dat vermoedelijk in stukken werd gezaagd, is nooit teruggevonden.

Callamard vindt het onbegrijpelijk dat Máxima de kwestie niet aan de orde heeft gebracht in haar gesprek met de prins. “Als je niet spreekt en geen gerechtigheid eist, suggereert het dat je geen zorgen hebt. Stilte, een oogje dichtknijpen, een ‘business as usual-aanpak’ richting de steeds agressievere tactieken van te veel autocraten: dat zijn niet de kenmerken van het leiderschap dat we zouden moeten verwachten.” Volgens Callamard had Máxima het gesprek moeten aangrijpen om ‘iets te zeggen en te handelen’.

Kabinet op de hoogte

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is het gebruikelijk dat de koningin een gesprek heeft met de gastheer van de volgende G20-top, Saoedi-Arabië dus. “Het gesprek tussen koningin Máxima en prins Mohammed bin Salman is, zoals gebruikelijk bij internationale optredens van leden van het Koninklijk Huis, onder verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken gevoerd,” zo meldt de RVD. “Het kabinet was op de hoogte van het gesprek.”

De ontmoeting had nooit mogen doorgaan, vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Wie daarvoor toestemming gaf, ‘begrijpt niks van diplomatie en nog minder van beeldvorming’. De Saoediërs gaan hiermee aan de haal om Mohammed bin Salman voor te stellen als gerespecteerd wereldleider, vreest hij. Ook GroenLinks en SP zijn kritisch over de ontmoeting.