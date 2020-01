VN: 2019 op één na warmste jaar ooit

Veel boeren hadden dit jaar last van droge grond. Beeld Olaf Kraak/ANP

“Sinds de jaren 80 was ieder decennium warmer dan het vorige,” meldt de WMO in een verklaring. “Die trend zet naar verwachting door vanwege de recordhoeveelheid broeikasgassen, die warmte vasthouden, in de atmosfeer.”

De hoeveelheid CO2 ligt bijna de helft hoger dan voor het industriële tijdperk. In het Klimaatakkoord van Parijs spraken landen eind 2015 af zich in te spannen voor een vermindering van de CO2-uitstoot, maar die stijgt nog altijd.

2019

Tijdens de afgelopen tien jaar zijn ook de twee warmste jaren gemeten: 2016 voert die lijst aan, gevolgd door 2019. In dat jaar lag de temperatuur wereldwijd 1,1 graad hoger dan het gemiddelde in de periode 1850-1900.

Het KNMI meldt dat 2019 voor Europa het warmste jaar was sinds het begin van de metingen. Het warmste jaar in de Nederlandse geschiedenis was 2014, toen het gemiddeld 11,7 graden was. 2019 staat voor Nederland op de derde plaats, omdat het ook in 2018 gemiddeld warmer was.

Klimaatverandering

Volgens het WMO heeft klimaatverandering naar alle waarschijnlijkheid bijgedragen aan het extreme weer het afgelopen jaar. Er was een hittegolf in Europa en orkaan Dorian hield huis boven de Bahama’s. “Australië had zijn warmste en droogste jaar ooit in 2019,” zei Secretaris-Generaal Petteri Taalas van de WMO, “en dat was de oorzaak van de grootschalige en verwoestende bosbranden die gaande zijn.”