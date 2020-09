Vmbo-scholen willen examens schrappen: ‘Vertraging door corona niet in te halen’

Beeld ANP

Hoewel ze soms een praktische opdracht kregen voor thuis, is het gros van de lesstof niet behandeld.

Vmbo-scholen kunnen niet garanderen dat de huidige examenkandidaten alle praktijkvakken op tijd inhalen. In de bovenbouw van vmbo basis en kader zitten ruim 90.000 leerlingen. De vmbo-scholen maken zich grote zorgen om de examenkandidaten. “De helft van de onderwijstijd is voor praktijkvakken. Als we in april al centrale praktijkexamens moeten doen, is dat niet in te lopen,” zegt Jan van Nierop, voorzitter van Stichting Platforms Vmbo (SPV).

De scholen hopen dat het centraal praktijkexamen wordt geschrapt. Dan kunnen ze na het centraal schriftelijk examen voor de theorievakken door met de praktijkvakken.

Afgeslankt praktijkexamen

Wat sectororganisatie VO-raad betreft is een afgeslankt centraal praktijkexamen ook een optie. “Het gaat ons erom dat we de leerlingen zoveel mogelijk vaardigheden kunnen meegeven. De tijd die er is, moet worden besteed om zoveel mogelijk te leren,” aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. De scholen brengen nu de achterstanden in kaart. Op basis daarvan moet de examinering worden aangepast.

Er zijn gesprekken met het ministerie van Onderwijs, maar volgens Rosenmöller verlopen die ‘moeizaam’. “Het ministerie is bang dat als ze één vinger toegeeft er ook een deuk komt in de rest van het centraal examen. Maar als je puur kijkt naar de gevolgen van corona hebben deze vmbo-leerlingen écht minder les gehad. Straks moeten ze met minder les hetzelfde examen maken.”

Lastig

Het ministerie van Onderwijs stelt dat het centraal praktijkexamen gewoon doorgaat. Wel krijgen scholen extra tijd om de examens af te nemen. “We begrijpen dat het gezien de huidige omstandigheden voor scholen lastig kan zijn om de voorbereidingen op de praktijkexamens te organiseren en eventuele achterstanden in te lopen,” aldus een woordvoerder.

Scholen zeggen daarmee slechts enkele weken te winnen. Ook de miljoenen euro’s die het ministerie uittrok voor extra leertijd halen onvoldoende uit. “We hebben onze praktijkdocenten nodig voor die lessen. Die kan je moeilijk veel uren extra laten draaien,” verklaart Van Nierop.