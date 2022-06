Vluchtelingenwerk over oplopende achterstanden IND: ‘Dit dreigt een crisis bovenop een crisis te worden’

Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel. Beeld ANP

In totaal wachten er volgens Vluchtelingenwerk 26.000 asielaanvragen op een beoordeling van de IND. Dat zijn er nog meer dan tijdens de vorige piek van begin 2020, waarna er een speciale Taskforce in het leven werd geroepen, die ervoor moest zorgen dat de achterstanden snel werden weggewerkt.

De Taskforce moest onder grote politieke druk meer dan 15 duizend achterstallige asielaanvragen wegwerken, en dat ging soms ten koste van de zorgvuldigheid, zo bleek begin dit jaar uit een kritisch rapport van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid. Ook bestond de Taskforce grotendeels uit onervaren uitzendkrachten die zich over ingewikkelde asielaanvragen moesten buigen na een cursus van twee weken.

De Taskforce werd vervolgens opgeheven, waarna de achterstanden weer steeds sneller opliepen. “Dat de achterstand middenin een opvangcrisis opnieuw oploopt is zeer zorgwekkend. Dit dreigt een crisis bovenop een crisis te worden”, aldus Vluchtelingenwerk. Daarbij doelt de organisatie onder andere op de situatie bij het opvangcentrum in Ter Apel, waar de laatste tijd regelmatig mensen op stoelen moeten slapen omdat er geen plek meer is.

Mentale problemen

Vluchtelingenwerk roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op om in te grijpen. ‘We zien dat steeds meer asielzoekers worstelen met mentale problemen door een totaal uitzichtloze situatie. Zij hebben het gevoel in een donkere tunnel zonder perspectief te moeten leven. Vragen via telefoon of mail worden niet of heel laat beantwoord door de IND’, aldus een woordvoerder van Vluchtelingenwerk.

De hulporganisatie roept de staatssecretaris op om met een noodplan te komen om de achterstanden weg te werken “voor de situatie opnieuw uit de hand loopt”. Ook zou de IND asielzoekers meer duidelijkheid kunnen geven over hun situatie. “Alleen al door een bezoek te brengen aan een locatie om uitleg te geven waarom alles zo lang duurt, kan een enorm verschil maken.”