VluchtelingenWerk eist opheffen noodopvang voor kwetsbare vluchtelingen

Sinds zaterdag kunnen asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden opgevangen in Zoutkamp, eveneens in Groningen.

VluchtelingenWerk spreekt van een onhoudbare situatie in de asielopvang. “Die situatie begon in september vorig jaar en duurt dus inmiddels een jaar. In dit jaar zijn we van 0 naar 72 noodopvanglocaties en een onbekend aantal crisisnoodopvanglocaties gegaan,” zei de advocaat van VluchtelingenWerk bij aanvang van zijn pleidooi.

Er zouden circa tienduizend mensen in deze locaties verblijven. Het COA meldde op de zitting nog hogere cijfers: 12.400 vluchtelingen in de noodopvang en 5750 in de crisisopvang. Volgens Unicef verblijven er ruim drieduizend kinderen in noodopvanglocaties.

“Ook zijn we in dit jaar gewend geraakt aan beelden van asielzoekers die in de open lucht slapen en hebben we het dieptepunt bereikt dat Artsen zonder Grenzen voor het eerst op Nederlandse bodem actief is geweest,” aldus de raadsman van VluchtelingenWerk. De organisatie wil dat de rechter ingrijpt en eist dat de opvang op korte termijn aan de minimale eisen voldoet.

Het COA en het rijk vinden dat de zaak zich niet leent voor een kort geding. Zij vinden dat de kwestie bij een bestuursrechter thuishoort die dieper op de zaak kan ingaan.

Ondermaatse opvang

De landsadvocaat erkent dat het niveau van de opvang op dit moment ondermaats is, ‘soms veel lager dan we gewend waren en de staat en het COA wensen’. Ze zegt dat er geen oplossing op korte termijn is, maar dat die ‘slechts stap voor stap’ kan worden bereikt.

De eis van VluchtelingenWerk om per direct te stoppen met de opvang van kwetsbaren in de noodopvang kan volgens het COA en de staat niet worden toegewezen. “Dan kan het ertoe leiden dat mensen niet worden opgevangen,” aldus hun advocaat.

Tijdens de zitting kwam VluchtelingenWerk nog met een nieuwe eis, over het verblijf van minderjarige kinderen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Unicef maakte woensdag bekend dat het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen daar inmiddels is gegroeid tot 250, terwijl de locatie geschikt is voor maximaal 55 alleenstaande kinderen. VluchtelingenWerk eist dat het COA de normen van de inspecties hanteert. Eerder luidde Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de noodklok vanwege ondermaatse hygiënevoorzieningen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De kortgedingrechter van de rechtbank in Den Haag doet uiterlijk donderdag 6 oktober uitspraak.