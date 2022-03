Vluchteling in huis? Oekraïense Olga woont zeven jaar in Nederland en geeft tips aan Oekraïners én Nederlanders

De opvang van gevluchte Oekraïners is hartverwarmend, maar kan ook leiden tot culturele misverstanden. De Oekraïense Olga Schilling (30) is getrouwd met een Nederlander en heeft wel wat tips.

Een leuke Nederlandse jongen is niet meteen een beleefde Nederlandse jongen, dat leerde Olga al snel nadat ze in 2014 als student naar Nederland kwam. “We gingen naar het strand, ons eerste afspraakje, en hij liet me gewoon zeulen met mijn tas. Ik bleef maar wachten tot hij hem zou overnemen, het was zo beledigend! Natuurlijk heb ik niks gezegd, ik heb mijn trots. Maar ik dacht wel: zo ga je niet met vrouwen om, jongen, jou hoef ik niet meer te zien.”

Een half jaar later zagen ze elkaar toch weer en wat bleek? “Het is een heel lieve jongen en hij doet alles voor je – als je het vraagt.” Zo kon het gebeuren dat Olga nu Schilling heet en moeder is van hun dochter. En inmiddels ook zo veel over Nederland weet dat ze de afgelopen dagen twee veel gelezen posts op Facebook kon schrijven. Eén over Oekraïners, voor Nederlanders. En eentje over Nederlanders, voor Oekraïners. Want een misverstand ligt al snel op de loer.

Eerst twee keer nee zeggen

“Als je gastheer je vraagt of je thee wilt, moet je meteen akkoord gaan,” schrijft ze aan de nieuwkomers uit haar vaderland. Ze legt desgevraagd aan de telefoon uit: “Wij zijn anders opgevoed. Als je een koekje krijgt aangeboden zeg je eerst twee keer nee, pas de derde keer mag je er eentje pakken. Anders ben je onbeleefd. Nederlanders zijn heel direct. Als je vriendelijk bedankt, concluderen ze: ze wil geen thee, klaar. En bieden ze het niet meer aan.”

Olga Schilling schrijft met humor, zonder venijn, in het Oekraïens en het Nederlands, een taal die ze inmiddels bijna perfect spreekt. Want toen ze na haar studie een stage en toen een baan kreeg bij een veilinghuis, moest ze meteen de telefoon in het Nederlands opnemen, dus ja, dan ga je ervoor. “Ik voel me ook best Nederlands, eerlijk gezegd. Dat betrouwbare, afspraak is afspraak, dat past goed bij mijn hart.”

Glimlachen tegen een vreemde

Nu eentje die goed is om te weten voor Nederlanders: “Oekraïners glimlachen veel minder. Het is bijvoorbeeld ongebruikelijk om op straat tegen een vreemde te glimlachen. Neem dit niet persoonlijk! Je verwacht uiteraard een brede glimlach als je een berg pannenkoeken voor een Oekraïens gezin op tafel zet, maar denk niet dat ze ondankbaar zijn omdat ze chagrijnig kijken. Dat is niet zo!”

Hoe zit het dan wel? Voor Nederlanders is een glimlach een neutrale manier van communiceren. Geen glimlach is -1. Voor Oekraïners is gewoon kijken normaal, een glimlach is +1. “Een glimlach is echt een positieve reactie op iets, die moet je verdienen.” Het is, denkt ze, een kwestie van vertrouwen. Nederlanders gaan ervan uit dat een onbekende je goed gezind is, totdat hij iets slechts doet. Oekraïners hebben de ervaring dat je eerst maar eens moet zien wat die vreemde van je wil. In Nederland leef je, in Oekraïne is het vaker een kwestie van overleven.

Met je buitenkleren op de bank

Dat verklaart ook waarom Oekraïners hun schoenen bij de voordeur achterlaten, zich bij thuiskomst omkleden en ’s avonds douchen, in plaats van ’s morgens, zoals veel Nederlanders gewend zijn. Het is aan het veranderen, maar in het wereldbeeld van de generatie van Schillings moeder is de buitenwereld iets dat vooral buiten moet blijven. “Je neemt de bacillen en vieze stoffen zeker niet mee naar bed, joh, je gaat met je buitenkleren niet eens op de bank zitten.”

O, en dat u het weet: brood? Dat eten ze in Oekraïne niet met iets maar bij iets.

Andersom, voor de Oekraïense lezers: “Voel je vrij om kleding of andere dingen aan te nemen als die je aangeboden worden. Materiële dingen kosten hier weinig in vergelijking met diensten. Een fiets kun je al kopen voor de prijs van een knipbeurt.”

En denk niet dat je zomaar naar een medisch specialist kunt. Dat moet altijd via de huisarts. Maar ja: “In 98 procent van de gevallen zegt de huisarts dat je naar huis moet gaan en niet moet zeuren.”

De reacties onder haar post vertellen ook veel. ‘Zo met je eens!’ schrijft een Poolse die al tien jaar in Nederland is. ‘Ik moest eraan wennen dat je iedereen met de voornaam aanspreekt. Buren, mensen in winkels, leerkrachten!’

“Weet je,” zegt Schilling, “ik was jong, sprak al goed Engels en had al gereisd toen ik hier kwam. Maar meer dan de helft van de Oekraïners is nooit eerder in het buitenland geweest. Die weten niet eens wat een zorgverzekering is, en nu zijn ze ineens in Nederland. Dus het zal best eens moeilijk zijn.”