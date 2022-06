Vlucht geannuleerd? Dan maar met de auto op vakantie

Reisorganisaties verwachten pas over enkele dagen meer duidelijkheid te kunnen geven over (aangepaste) reisplannen. Beeld ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Veel Nederlanders liepen over van reiszin, maar de vakantiestemming is snel omgeslagen. “Het onbezorgde genieten is er voor veel mensen wel af. Het schrappen van vluchten is een enorme domper,” zegt Annelies Tichelaar van de ANWB.

Veel vakantiegangers worstelen met de vraag: gaat mijn reis nog wel door, en zo nee, wat moeten we dan? Een antwoord heeft Tichelaar nog niet. “Veel is nog onduidelijk en onzeker. We willen daarom vooral snel duidelijkheid voor de vakantiegangers, zodat zij nog op zoek kunnen naar een alternatief.”

Drukte op de weg

Reisorganisaties verwachten sowieso pas over enkele dagen meer duidelijkheid te kunnen geven over (aangepaste) reisplannen. Een schrale troost bij mensen die bij een reisorganisatie hebben geboekt: ze zijn verplicht de kosten terug te betalen of een alternatief te bieden.

Wie een los ticket heeft geboekt en zelf de accommodatie heeft geregeld, kan minder eisen. Die reiziger kan het geld van de geannuleerde vlucht terugkrijgen, maar als hij zelf het hotel of treinticket moet cancellen, is teruggave van de kosten niet vanzelfsprekend.

“Dat kan het lastig maken om nu een alternatief te boeken. Voor veel mensen geldt immers: zij kunnen hun vakantiegeld maar één keer uitgeven.” Als ze een alternatief boeken is de vraag: hoe en waarheen. Volgens de ANWB zou het zomaar kunnen dat een grote groep kiest voor de auto.

De organisatie riep al een paar weken geleden dat - mede door de extreme drukte op Schiphol en corona nog in het achterhoofd - deze zomer meer mensen de auto pakken naar Duitsland, Italië en Frankrijk. “Het wordt een hele, hele drukke zomer op de weg. Reken maar.” Want het idee is dat niet alleen veel Nederlanders met de auto op reis gaan, maar ook veel Duitsers, Belgen en Fransen.

Vakantietips

Johannes Keuning van het reisplatform 27vakantiedagen.nl heeft datzelfde beeld. Volgens hem zijn er al veel autovakanties geboekt en zal dat nu helemaal hard oplopen. “Je ziet dat de populaire vakantieplekken met de mooiste accommodaties al behoorlijk volgeboekt zijn.”

Minder aantrekkelijke bungalows, stacaravans of parken in het buitenland zijn volgens Keuning nog redelijk beschikbaar, maar, zo waarschuwt hij: “Ook de prijzen daarvan zullen de komende tijd hard stijgen.”

Voor wie twijfelt over een bestemming met de auto, heeft Keuning wel wat tips: “Ik zou zeggen: ga richting Zweden of Noorwegen of juist Tsjechië of Polen. Daar heb je prachtige en rustige natuurplekken. Het is misschien niet de typische vakantiebestemming, maar wel mooi.”

Vakantiegangers die als alternatief voor de auto en het vliegtuig aan de huur van een camper denken, kunnen dat idee maar beter snel vergeten. Die zijn sinds corona heel populair geworden en veel zijn al geboekt. Een ander alternatief voor de luchtvaart is een cruise, aldus Keuning. Daar zijn volgens hem nog vrij veel reizen beschikbaar. “Maar dat roept misschien niet meteen een zomervakantiegevoel op, en soms hoort er bij de cruise-reis ook een vlucht.”

Staycation

Na twee coronajaren willen veel mensen ongetwijfeld graag naar het buitenland, maar Nederland is ook altijd nog een optie. Volgens Laurens Taekema van Parkvakanties, waar onder andere Landal, Roompot en Center Parcs bij zijn aangesloten, ligt de bezettingsgraad op de vakantieparken op het moment rond de 67 procent. Volgens hem lopen de parken aardig vol, maar is er nog genoeg beschikbaar.

Dat geldt eveneens voor aanbieder Natuurhuisje.nl. Waar ze vorig jaar rond deze tijd nog maar 5 procent beschikbaar hadden in Nederland, is er nu nog 25 tot 30 procent beschikbaar in eigen land. “Dat zou ook nog een alternatief kunnen zijn,” zegt Robert van Veen van Natuurhuisje.