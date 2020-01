Vliegverkeer Eindhoven weer hervat met extra vluchten

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport lag stil als gevolg van de dichte mist. Beeld ANP

De extra vluchten worden ingepast in het vluchtschema, aldus een woordvoerster. “Het weer is goed en we verwachten dat alle vluchten gewoon doorgaan.” De eerste vluchten vertrekken donderdagmorgen, de rest in de loop van de dag.

Naar schatting driehonderd gestrande reizigers brachten de nacht door op veldbedden in de vertrekhal van Eindhoven Airport, waar het vliegverkeer woensdagavond werd stilgelegd vanwege dichte mist. Sommige vluchten weken uit naar Brussel en Keulen.

Slechts een beperkt deel van de reizigers kon worden ondergebracht in hotels in de buurt, omdat veel kamers vanwege de vakantieperiode bezet waren. Veel passagiers zijn ook weer naar huis gereden.

Circa vijftig vluchten moesten woensdag worden geannuleerd. De afgelopen tijd kampte het vliegveld vaker met problemen door mist. Dinsdagochtend lag het vliegverkeer erdoor plat en begin december was dat ook al meerdere keren het geval.