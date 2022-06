Vliegtuigcrash Rotterdam: ‘Inzittenden kwamen uit Noorwegen, één van hen is een scholier’

Hulpdiensten zoeken in Calandkanaal naar slachtoffers, nadat hier een vliegtuigje is neergestort. Beeld ANP

Frode Nilsen, woordvoerder namens alle scholen in het Noorse Bergen, bevestigt dat één van de vermiste inzittenden een Noorse leerling is van de middelbare school Storetveit. Verdere details over de identiteit van dit slachtoffer heeft hij niet. Ook kan hij niets zeggen over de identiteit van het andere slachtoffer.

De impact van de vermissing is groot, zegt Nilsen. “We onderhouden contact met de naasten van de scholier en de politie.” De school houdt dinsdagavond een bijeenkomst voor leerlingen en personeel.

Volgens Noorse media komt het tweede slachtoffer ook uit Noorwegen en gaat het om een volwassene. De politie in Nederland kan de berichten vooralsnog niet bevestigen.

Vertrokken uit Duitsland

Het vliegtuigje stortte zondagmiddag neer in het Calandkanaal bij Rotterdam. Sindsdien zoeken hulpdiensten naar de twee inzittenden. De politie sluit uit dat ze nog in leven zijn.

Het toestel had ruimte voor twee personen en stamde uit het jaar 2000. Het stond ingeschreven in Spanje maar zou een Noorse eigenaar hebben, was eerder op de dag vertrokken uit Duitsland en zou landen op een klein vliegveld net onder Parijs.