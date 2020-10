Vliegtuig voor vluchtelingen moet uitwijken naar Athene: ‘Dit was een politiek besluit’

Actievoerders bij Rotterdam The Hague Airport waarvandaan actiegroep We Gaan Ze Halen vluchtelingen op wil halen uit Lesbos. Beeld ANP

Het vliegtuig vertrok maandagochtend vanuit Rotterdam The Hague Airport. De actiegroep We Gaan Ze Halen wil met de gehuurde Boeing 189 vluchtelingen uit het voormalige kamp Moria op Lesbos oppikken.

“We kregen twintig minuten geleden te horen dat we niet mogen landen op Lesbos vanwege veiligheidsredenen,” vertelt actievoerder Tinkebell vanuit het vliegtuig, dat net is geland in Athene. “Maar we hebben van onze vliegtuigmaatschappij gehoord dat het om een politiek besluit gaat en het niets met veiligheid te maken had. We hebben ook contact gehad met de luchthaven Mytilini op Lesbos. Zij hoorden pas een kwartier voor landing over dit besluit.”

Volgens de actiegroep is de kans groot dat het verbod vanuit de Nederlandse overheid komt, niet vanuit Griekenland. Tinkebell: “Toen we vorige keer naar Athene gingen met We Gaan Ze Halen heeft de Nederlandse overheid ons ook geprobeerd te stoppen.”

De actiegroep gaf eerst aan het vliegtuig niet te willen verlaten, maar heeft toch besloten in Athene te blijven. Het vliegtuig moet weer vertrekken, maar voor de actievoerders was 'terugkeren geen optie’. Ze mogen zich in Griekenland niet verplaatsen.

De toestemming om te landen op Lesbos was voor vertrek verleend, maar lijkt nu ingetrokken. Hoewel staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) het plan vrijdag afkeurde, wil de actiegroep 189 vluchtelingen uit Griekenland ophalen. Het is de bedoeling dat het vliegtuig twee dagen op de luchthaven van Mytilini op Lesbos ‘blijft wachten’ en hoopt dan de vluchtelingen mee te nemen naar Nederland.

Brand

Het kamp Moria werd verwoest door een brand, waarna de coalitie besloot vijftig alleenstaande kinderen en vijftig kwetsbare migranten op te vangen. De actiegroep vindt dat echter te weinig.

“Als het goed is wacht ons daar een ontvangstcomité van hulporganisaties en politici,” aldus Johannes van den Akker van We gaan ze halen. “Als dit ons lukt is de deal doorbroken. Dan kan de luchtbrug hopelijk in gang worden gezet en gaan er meer vliegtuigen die kant op, hopelijk vanuit de overheid.”

De actiegroep zegt nog steeds te verwachten dat de staatssecretaris een andere keuze maakt dan ze tot nu toe heeft gedaan en de actie toch zal steunen.

bericht vanuit de lucht: de toestemming om op lesbos te landen is ingetrokken.

het #wegaanzehalen vliegtuig vliegt nu naar athene.

we hebben als @WeGaanZeHalen team besloten het vliegtuig niet te verlaten tot we verder mogen vliegen naar lesbos. — TINKEBELL. (@looovetinkebell) 5 oktober 2020