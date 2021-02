Vliegtuig verliest motoronderdelen boven Limburg

Een onderdeel van de motor in het dak van een auto bij een garagebedrijf. Beeld ANP

Daardoor zijn in de omgeving van Meerssen metaaldelen naar beneden gevallen. Diverse auto’s zijn beschadigd. Volgens een brandweerwoordvoerder is een brokstuk neergekomen op een oudere vrouw, die daardoor licht letsel opliep. “Veel mensen zijn geschrokken in Meerssen, omdat ze het vliegtuig met brandende motor zagen overvliegen,” aldus de woordvoerder van de brandweer.

Het vliegtuig is uitgeweken naar Luik in België voor een voorzorgslanding. Daar is het vliegtuig veilig geland, meldt de politie Limburg. Er is gekozen voor Luik omdat daar een langere landingsbaan is, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. De politie in Meerssen roept inwoners via Burgernet op de brokstukken te laten liggen ‘in verband met de opname van schades’. De brandweer zegt bezig bezig te zijn met het verzamelen ervan. Het gaat vooral om veel kleine onderdelen.

Volgens een woordvoerster van de luchthaven bij Maastricht gaat het om een viermotorige Boeing 747 400 vrachtvliegtuig met bestemming New York. Volgens de woordvoerster liep het vliegtuig zelf geen gevaar. “Het kon prima op één motor doorvliegen,” zei ze.

Oorzaak

De oorzaak van het voorval is onbekend. De woordvoerster sluit niet uit dat een motor mogelijk iets heeft opgezogen waardoor de turbinebladen stuk zijn geslagen. Zo zien de brokstukken volgens haar er wel uit. Maar met zekerheid kon ze dat niet zeggen.

De Luchtverkeersleiding Nederland zegt geen informatie te hebben over het incident. De Belgische luchtverkeersleiding, Skeyes, heeft het vliegtuig begeleid, liet een woordvoerder weten. Het gaat volgens de zegsman om een toestel van de Britse maatschappij Longtail Aviation. Op Flightradar was te zien dat het vrachtvliegtuig enkele rondjes boven de Belgische Ardennen en Zuid-Limburg heeft gevlogen voordat het om 17.11 uur landde op de luchthaven van Luik, een uur na de start.