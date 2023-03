Vliegende taxi’s boven de stad: zijn drones de toekomst van het personenvervoer?

Al tijdens de droneweek in de RAI in 2018 werd een 'airbus' gedemonstreerd. Beeld Eva Plevier

Tijdens de Amsterdam Drone Week (ADW) wordt er volop gesproken over onbemande drones die passagiers vervoeren. Volgens Nynke Lipsius, directeur van de ADW, is het zelfs goed mogelijk dat we de vliegende vervoersmiddelen in de toekomst ook in Amsterdam zullen zien.

Parijs

Tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024 zullen voor het eerst in Europa bemande drones gaan vliegen, om passagiers tussen de verschillende luchthavens van de stad te vervoeren. Nog met piloot, want de regels voor onbemand vliegverkeer zijn nog niet klaar. Gaat deze proef goed, dan is de volgende stap om de piloot uit de cockpit te halen.

Toegegeven, het klinkt allemaal nog wat abstract. Toch is al vrij duidelijk hoe dit eruit gaat zien. Drones mogen volgens de Europese wetgeving vliegen in het lagere luchtruim, tot 150 meter hoogte. Een bestuurder op de grond zal de drone sturen en controleren. De drones waarmee nu wordt getest, vaak nog met piloot aan boord, kunnen zo’n twee tot vijf personen vervoeren.

Europese regels

De regels over het droneverkeer zijn vastgelegd op Europees niveau, zegt Lipsius. “Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de Luchtvaart (EASA) hoopt de regels over dronetaxi’s mét piloot in 2025 af te hebben. Dat gaat, in tegenstelling tot de reguliere luchtvaart, in nauw overleg met regionale overheden. Het traditionele luchtruim was heel overzichtelijk: daar besloot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over, samen met het ministerie van Defensie. Bij drones ligt dit anders, omdat er veel meer gebruikers bij betrokken zijn. Gemeenten moeten bijvoorbeeld beslissen: waar willen we een ‘dronesnelweg’ laten lopen, en waar mogen de drones landen?”

Amsterdam heeft daarbij ook te maken met Schiphol, waardoor strenge regels voor het luchtverkeer zijn. “De gemeente Amsterdam is proactief bezig met dronebeleid, het wil niet overvallen worden door de technologische vooruitgang. Er komt als het ware een nieuwe verkeersstroom in de lucht bij, en al die verkeersstromen moeten in goede banen worden geleid. Hier bij de RAI zou je bijvoorbeeld een landingspad kunnen maken, voor een snelle droneverbinding met Schiphol. De gemeente moet nu al gaan nadenken: willen we dat, en zo ja, hoe?”

Droneverkeer is de toekomst

Dat droneverkeer de toekomst is, daar twijfelt Lipsius niet over. “Drones vliegen elektrisch en straks misschien zelfs op waterstof, dus het is een heel duurzame manier van transport. Japan zegt al in 2030 onbemande drones met passagiers te willen laten vliegen, dat is het eerste land dat zo’n concrete uitspraak doet. In Europa zijn we iets voorzichtiger met die belofte, maar vliegtuigfabrikant Boeing is bijvoorbeeld al volop aan het inzetten op autonoom en elektrisch vliegen, zoals dat heet. Zij testen nu een onbemande drone die vier personen kan vervoeren. Uiteindelijk zullen ook de grote vliegtuigen zonder piloot gaan vliegen, is de verwachting.”

Maar durven mensen wel in zo’n onbemand vliegend voertuig te stappen? Is het niet veel veiliger om een piloot aan boord te hebben? Dat is slechts een kwestie van perceptie, zegt Lipsius. “Reguliere vliegtuigen vliegen ook het grootste deel van de vlucht op de automatische piloot. Sommige mensen zeggen dat het zelfs veiliger is om automatisch te vliegen. En de bestuurder op de grond heeft altijd nog de controle.”

Wanneer drones daadwerkelijk helemaal zonder piloot kunnen vliegen met passagiers, is vooralsnog niet bekend. Daarover gaan de experts deze week uitvoerig in de gesprek in de RAI. We hoeven ons in ieder geval nog geen zorgen te maken dat de lucht straks bezaaid is met drones, stelt Lipsius gerust. “Maar dan zullen gemeenten en provincies wel aan de slag moeten met het maken van beleid. De technologie is er. Nu is de vraag: wat willen we ermee doen?”

