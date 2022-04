Vliegen wordt duurder nu ‘monopolist’ Schiphol tarieven ongestraft mag verhogen

Zeven partijen, waaronder KLM en branchevereniging Barin, maakten bezwaar tegen tariefverhogingen. Beeld NurPhoto via Getty Images

Schiphol wil havengelden stapsgewijs verhogen; dit jaar met 9 procent, de twee volgende jaren met 14 procent. De luchthaven wil zo het 1,6 miljoen euro coronaverlies van de afgelopen twee jaar deels dempen en tegelijkertijd geld ontvangen voor al lopende én nog komende nieuwbouwprojecten.

De luchtvaartmaatschappijen voeren, sinds de verhoging vorig najaar werd bekendgemaakt een felle juridische strijd tegen het plan. Zij vinden het onverantwoord dat ze nu niet alleen voor hun eigen coronaverliezen moeten opdraaien, maar ook voor die van Schiphol. Zeven partijen, waaronder KLM en branchevereniging Barin, maakten daarom bezwaar bij ACM, die toezicht houdt op de tarieven van de luchthaven.

Die oordeelt nu dat Schiphol de procedures naar de letter van de luchtvaartwet heeft gevolgd. Over de hoogte van de tarieven doet ACM geen uitspraak.

“Dat is teleurstellend,” reageert voorzitter Marnix Fruitema van Barin, waarbij alle Nederlandse en een groot aantal buitenlandse maatschappijen zijn aangesloten. “We leggen ons hier niet bij neer. We zullen waarschijnlijk beroep aantekenen.”

Uitzonderlijke periode

“ACM gaat voorbij aan de voorwaarde tot redelijkheid. Er wordt strikt naar de wet gekeken. Deze wet is nooit bedoeld voor de uitzonderlijke periode waar we nu doorheen gaan. Het staat toezichthouders vrij regels naar de letter te volgen of deze ruimer te interpreteren. Maar men concludeert slechts dat Schiphol het proces keurig heeft gevolgd. Dat houdt in dat de luchthaven ons geconsulteerd heeft over hun plannen en vervolgens onze bezwaren van tafel heeft geveegd. Dat betekent dat ze zich ook in de toekomst alles kunnen veroorloven.”

Fruitema vervolgt: “ACM komt hiermee niet op voor de belangen van de luchtvaartmaatschappijen en van de consument, alleen maar voor de belangen van een monopolist, Schiphol. Het lijkt vier handen op een buik.” Naast Schiphol baat het vliegveld bedrijf ook de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam en Lelystad uit.

“Een volgende stap kan zijn dat we de politiek hierover benaderen. Het kan niet zo zijn dat er een vrijbrief aan schiphol wordt gegeven. De Europese Commissie kan hier ook iets van vinden. ACM wil immers niet oordelen over mogelijk misbruik van de economische machtspositie door Schiphol.”

Passagiers gaan betalen

Volgens ACM zijn kosten van ‘daadwerkelijk geleden’ coronaverliezen bij Schiphol anders dan voor commerciële bedrijven als KLM omdat de luchthaven voor 92 procent in handen is van de overheid (het Rijk en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam) en anders op het bordje van de belastingbetaler terechtkomen. ‘Door de manier waarop Schiphol de tarieven heeft vastgesteld, worden tegenvallers neergelegd bij de gebruikers van de luchthaven,’ aldus ACM.

Die gaan uiteindelijk toch wel betalen, zegt Fruitema. “Deze maatregel gaat KLM-groep honderden miljoenen euro’s extra kosten, evenals de andere gebruikers van Nederlandse vliegvelden. De reiziger zal dat uiteindelijk moeten betalen.”

Schiphol moet van ACM wel betere informatie verstrekken over de kosten van toekomstige bouwprojecten, oordeelt AM. Zo is het nog altijd onduidelijk wat de uiteindelijke kosten van de nieuwe A-pier zijn. Die ligt, vanwege een conflict met de aannemers, al maanden stil en zal veel duurder uitvallen. De luchtvaartmaatschappijen zijn nu bang dat zij over drie jaar ook voor die kostenoverschrijding moeten opdraaien. Schiphol zegt toe de gevraagde informatie snel aan de vliegbedrijven te geven.

De luchthaven ziet de beslissing van ACM als een bevestiging dat de nieuwe tarieven juist zijn vastgesteld. “De tarieven zijn de uitkomst van zorgvuldig overleg met de luchtvaartmaatschappijen,” zegt een woordvoerder. “Daarbij hebben we de balans tussen onze concurrentiepositie, de financiële gezondheid van Schiphol en het belang van duurzaamheid in het oog gehouden.”