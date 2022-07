‘Vleesvervangers goedkoper dan vlees door inflatie’

Een schap vol vleesvervangers bij een filiaal van Plus. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De onderzoekers vergeleken burgers, gehakt en kipstukjes bij de zes grootste supermarkten met de goedkoopste bijbehorende vleesvervangers. In totaal werden 36 verschillende producten vergeleken. “Waren vegetarische burgers, gehakt en kipstukjes in februari in 44 procent van de gevallen goedkoper of ongeveer even duur, nu is dat in 66 procent van de gevallen zo”, stelt ProVeg.

De verschillen tussen supermarkten en tussen producten onderling blijven volgens de onderzoekers groot. “Dat vleesvervangers gemiddeld goedkoper zijn geworden dan vlees, wil dus niet zeggen dat dit ook bij elke vleesvervanger en in elke supermarkt zo is. Wel is overal dezelfde trend te zien van een scherpe daling of zelfs omkering van de prijsverschillen.”

Volgens ProVeg zijn bij Aldi en Lidl relatief de grootste voordelen te behalen. “Bij de burgers scheelt dit maar liefst 6 euro per kilo”, aldus de organisatie. Dat vlees nu duurder is, komt volgens ProVeg door de hogere kosten van graan, gecombineerd “met de inefficiëntie die eigen is aan de productie van vlees”.