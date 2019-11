Vleesloze maand in trek na slachtitem Lubach

Still uit de uitzending van Lubach op Zondag Beeld Youtube

“Dit is het Lubach-effect”, zegt directeur Veerle Vrindts van de Nederlandse afdeling van ProVeg. “Normaal krijgen we zo’n 35 aanmeldingen per dag, nu waren dat er in twee dagen al 310.” Deelnemers eten een maand geen vlees. ProVeg geeft ze boodschappentips en recepten. “En je kunt vragen stellen aan andere deelnemers of aan een diëtist, zonder dat je gelijk hoeft te beslissen om de rest van je leven vegetariër te blijven.”

In het item van Lubach ging het over misstanden en gebrekkig toezicht op slachthuizen, maar er was ook in te zien hoe de slacht eraan toegaat als alles volgens de regels gaat. Het programma toonde beelden van varkens die voorafgaand aan de slacht worden bedwelmd met CO2. Die werden door veel kijkers als heftig ervaren.

“Voor veel mensen die al langer moeite hadden met vlees eten, was de maat nu vol,” constateert Vrindts.

Bekijk het item hier: