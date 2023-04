Vleesheffing beter voor gezondheid: veel gevallen diabetes en darmkanker zijn te vermijden

Beeld Getty Images/iStockphoto

Een onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van de TAPP Coalitie en de Vegetariërsbond stelt dat overconsumptie van vlees jaarlijks 1,1 miljard euro aan ziektekosten veroorzaakt. Volgens de studie, de eerste in Nederland, zorgt overmatig vleesgebruik naar schatting voor 253.000 patiënten met diabetes, ruim 100.000 met darmkanker en 20.000 met hart- en vaatziekten.

“De zorgkosten van ruim een miljard euro worden nu gedragen door ons gezamenlijk via steeds hogere zorgpremies,” zegt Jeroom Remmers, directeur van Tapp Coalitie, een samenwerkingsverband van organisaties dat de productie en consumptie van eiwitten wil verduurzamen. Een vleestaks zou de consumptie verminderen, net als het aantal zieken.

30 kilo rood vlees per jaar

Als de zorgkosten worden teruggelegd bij de consument als vleestaks, stijgt de prijs in de winkel van bewerkt vlees met 4,30 euro per kilo. Voor rood vlees rekent de studie met een aanbevolen hoeveelheid van maximaal 6 kilo per persoon per jaar, maar de gemiddelde Nederlander verorbert 30 kilo. De zorgkosten komen overeen met een heffing van 7,50 euro per kilo overconsumptie van rood vlees.

Politiek ligt een vleesheffing uiterst gevoelig, maar ze keert steeds terug als mogelijke maatregel voor strenger klimaatbeleid. In een rapport voor minister Rob Jetten (Klimaat) opperde topambtenaar Laura van Geest onlangs opnieuw een vleestaks, als manier om in 2030 een 60 procent lagere CO 2 -uitstoot te behalen ten opzichte van 1990.

Remmers benadrukt dat de zorgkosten van 1,1 miljard ‘een conservatieve schatting’ zijn. “De gezondheidskosten bij de productie van vlees, zoals besmettelijke dierziekten, stikstof en fijnstof zijn niet meegenomen, net als salmonella- en campylobacterbesmettingen.” Als zowel milieu- als gezondheidskosten in de vleesprijs worden verrekend, zou het prijskaartje voor rood en bewerkt vlees in het winkelschap verdubbelen.

Niet realistisch

Zo’n sterke prijsstijging acht zelfs Tapp Coalitie niet realistisch. Toch wil ze dat de consument de nadelige effecten voor milieu en gezondheid van vlees eten voelt. Ze vraagt de politiek daarom om een vleestaks per kilo van 5,70 euro voor rund- en bewerkt vlees, 4,50 euro voor varkensvlees en 2,00 euro voor kip.

De opbrengsten van die heffing, aldus Remmers, kunnen gezond voedsel goedkoper maken. Ook kan een deel van de opbrengst terugvloeien naar de boer om zijn bedrijf te verduurzamen. “Als de consument de echte prijs betaalt inclusief milieukosten, krijg je als bijvangst vanzelf een gezondheidsvoordeel.”

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) noemt een vleesheffing ‘gemakzuchtig’. “Laatst heeft ook het Centraal Planbureau geconcludeerd dat het sturen met fiscale instrumenten niet werkt,” zegt woordvoerder Dé van de Riet. “Mensen veranderen niet zomaar hun koopgedrag als de winkelprijs stijgt. De Belastingdienst heeft bovendien al voldoende uitdagingen. Zelfs een btw-verlaging op groente lukt niet.”

Discussie rood vlees

Op internet lijkt de discussie of rood vlees nu wel of geen risico is voor de volksgezondheid nog niet uitgewoed, maar Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit, benadrukt dat er wetenschappelijk geen twijfel meer bestaat. Ze is lid van de Gezondheidsraad en publiceerde zelf al in 2011 over het onderwerp.

“Het verband is niet zo sterk als tussen roken en longkanker. Maar er is wel genoeg bewijs dat de consumptie van rood en bewerkt vlees het risico op darmkanker verhoogt. Als we minder vlees zouden eten, zou dat veel ellende voorkomen.” Ze wijst verder op de eveneens verhoogde risico’s op een beroerte en diabetes.

Toch betekent dit niet dat Kampman voorstander is van een vleestaks. “Ik vind dat ingewikkeld,” zegt ze. “Ik zou dan eerder denken aan een belasting op suikerrijke frisdranken, omdat ons lichaam die helemaal niet nodig heeft.” Voor voedingsstoffen in vlees ligt dat anders. Als overtuigde en goed ingelezen veganist kun je die benodigde ingrediënten wel vervangen, maar niet iedereen is daartoe zomaar in staat. “Wij zullen daarom niet zeggen: laat vlees maar staan.”

Ook de vleessector wijst daarop. “Vlees heeft de hoogste voedingswaarde per eenheid product,” zegt COV-woordvoerder Van de Riet. “Deze ngo’s leiden aan tunnelvisie. Eerst was het argument dierenwelzijn, daarna werd het milieu en nu is het weer gezondheid. Maar het echte doel is: men wil van vlees en de vleesproductie in Nederland af. Het merendeel van de consumenten denkt daar anders over.”

Caring Doctors, een jonge organisatie met inmiddels zo’n 1.100 zorgprofessionals, is wel uitgesproken voorstander van een vleesheffing. “We doen in Nederland veel te weinig aan voorlichtingscampagnes over gezondheid. En daarom is het in de gezondheidszorg dweilen met de kraan open,” zegt coördinator Patrick Deckers.

Betuttelend?

Als een patiënt één keer aan de hartpillen moet, is het te laat, meent Deckers. Zijn organisatie is gelieerd aan Caring Farmers, een groep boeren die wil dat de agrarische sector duurzamer gaat produceren. Deckers ziet liever dat de overheid burgers dwingender stuurt richting een gezonde levensstijl.

“Betuttelend? Nee, dat is niet betuttelend. Je zult mensen helaas moeten prikkelen in de portemonnee,” aldus de orthopedisch chirurg in het Limburgse ziekenhuis Zuyderland. Alleen dan is het actuele ziekenhuisbeeld van overgewicht, suikerziekte, darm- en prostaatkanker te veranderen, meent Deckers. “Dat vereist niet een puur plantaardig voedingspatroon, maar wel minder dierlijke eiwitten.”

De Federatie voor Gezondheid vindt de hoogte van de zorgkosten gerelateerd aan teveel vlees eten ‘heftig’. “We leven in een omgeving die ongezond is,” zegt directeur Thomas Plochg. De federatie wil, namens 80 aangesloten organisaties in de zorgwereld, ‘de wissels omzetten’ voor een gezondere maatschappij. “Daarom zijn we blij dat nu ook gezondheidseffecten zijn meegenomen om de echte prijs van vlees te berekenen.”

Coördinator Willy Baltussen van het Wageningse onderzoek benadrukt dat het terugbrengen van de vleesconsumptie tegelijkertijd kan helpen om de milieu-impact van de veehouderij te verminderen. “Als econoom weet ik dat als we de consumptie aanpassen, dat de productie dat dan ook doet. Dan maken we een dubbelklapper.”