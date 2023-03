Visumaanvraag voor aardbevingsslachtoffers Syrië en Turkije duurt weken, waarom?

Mensen rijden op een motor door de verwoeste straten van Hatay, een van de zwaarst getroffen gebieden in Turkije. Beeld AFP

Melissa Cilgi, een voormalig Amsterdamse die nu in Purmerend woont, probeert al drie weken om haar familieleden uit Turkije naar Nederland te halen. Haar familie vluchtte uit het getroffen gebied naar een kleine stad in de buurt, waar zij nieuwe paspoorten konden aanvragen. In Nederland diende Cilgi een visumaanvraag in. De kopie van die visumaanvraag, die zij naar het Nederlandse consulaat in Turkije had opgestuurd, bleek echter niet te voldoen. “Ze hadden de originele papieren nodig. Die heb ik dus opgestuurd, maar ze zijn inmiddels al twee weken onderweg. Vandaag gaat mijn zwager weer naar het consulaat om te vragen of de kopie niet toch voldoende is.”

Het kabinet versoepelde eind februari de regels voor visumaanvragen uit Syrië en Turkije. Zo worden de aanvragen met spoed in behandeling genomen en hoeven mensen uit het rampgebied niet meer aan te tonen dat zij over genoeg inkomen en financiële middelen beschikken. Daarnaast hoeven zij geen zogenoemde ‘sociale binding’ meer te bewijzen, waarmee wordt vastgesteld dat de visumaanvrager van plan is terug te keren naar het land van herkomst omdat hij of zij daar bijvoorbeeld familie heeft wonen.

Garantstelling

Bahattin Aydin, advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, adviseert tientallen mensen die een dergelijke visumaanvraag voor familieleden in het rampgebied in Turkije hebben gedaan. Ook hij ziet dat er doorgaans enkele weken overheen gaan voordat de aanvraag behandeld wordt. “Het probleem begint eigenlijk in Nederland al,” legt hij uit.

“Familieleden hier in Nederland moeten een garantstelling aanvragen, die de gemeente moet afstempelen. Er gaan doorgaans al enkele dagen of zelfs weken voorbij voordat zij een afspraak kunnen maken op het stadhuis. Die documenten moeten dan opgestuurd worden naar Turkije, waarna de familieleden daar een afspraak moeten maken op het consulaat. Daar gaan al gauw drie, vier of zelfs vijf weken overheen.” De afspraak op het consulaat in Turkije kan overigens vaak vrij snel gemaakt worden, voegt Aydin toe. Volgens een woordvoerder van de Gemeente Amsterdam duurt het gemiddeld twee dagen voor een onlinegarantstelling wordt verwerkt. Komt de aanvrager naar het Stadsloket, dan kan het afgestempelde document direct worden meegenomen.

Cilgi moest in haar woonplaats Purmerend een week wachten op haar afspraak op het gemeentehuis. “Maar inmiddels is alles aan onze kant geregeld, we hebben ook de benodigde verzekeringen al. Dus als de papieren in Turkije aankomen en de visumaanvraag wordt goedgekeurd, verwacht ik dat mijn familie hier binnen een week kan zijn. Een vliegticket is zo geboekt.”

Aanvragen snel gehonoreerd

Twee van de visumaanvragen waarbij Aydin adviseerde, zijn inmiddels goedgekeurd, vertelt hij. Eén aanvraag is afgewezen, al vermoedt hij dat hier sprake is van een misverstand. Hij verwacht dat de meeste aanvragen in de komende weken gehonoreerd zullen worden. “De meeste mensen in Nederland hebben de voorbereidingsfase inmiddels achter de rug.”

