Viruswaarheid-voorman Willem Engel opgepakt voor opruiing, na een van grootste aangiftes ooit

Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Beeld ANP / ANP

Engel werd midden op straat aangehouden, vlak nadat hij zijn stem voor de gemeenteraadsverkiezingen had uitgebracht.

Het Openbaar Ministerie wil de identiteit van de aangehouden man niet bevestigen, maar jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid bevestigt dat het om Engel gaat. “Het klopt, het zat er aan te komen als je kritiek hebt op het coronabeleid. Plus alle negatieve publiciteit in de media. We hebben 440 artikelen geteld die negatief zijn over Willem Engel. Zou fijn zijn als men eens aandacht besteedt aan wat er aan de hand is. Wat kunnen we verder doen? Hij zit vast. Ik denk dat ze hem vasthouden tot aan het proces van 30 maart.” (Die dag stond al een rechtszaak gepland tegen Engel, red.).

De verdachte zou volgens het Openbaar Ministerie gedurende een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten hebben geplaatst op sociale media. Naar aanleiding van meerdere aangiftes startte de politie Rotterdam onder leiding van het OM een oriënterend onderzoek. Op basis van de eerste uitkomsten is besloten Engel te arresteren, meldt het OM in een verklaring. De rechter-commissaris besluit vrijdag of de Rotterdamse dansleraar nog langer vast blijft zitten.

Op sociale media circuleren beelden van de aanhouding, gepubliceerd door de partner van Engel. Te zien is hoe twee agenten, allebei met een doek voor een deel van hun gezicht, Engel arresteren voor opruiing en naar een auto brengen.

Welkom bij de politiestaat der Nederlanden. Als mensen het systeem door hebben worden ze opgesloten. #freeWillem #demonstratie #politiebureau #marconiplein pic.twitter.com/SEjJr4brcv — Dorien Rose Duinker (@dorienrose) 16 maart 2022

Massa-aangifte

Het Openbaar Ministerie startte in januari een onderzoek naar de collectieve aangifte tegen Engel die door 22.581 mensen ondertekend is. Het gaat om een van de grootste aangiftes die ooit tegen een persoon is ingediend. Engel zegt dat de aangifte tegen hem ‘puur moddergooien‘ is en dat het gaat om de ‘zoveelste lastercampagne’.

Initiatiefnemer van de massa-aangifte, Norbert Dikkeboom, reageert verheugd op de aanhouding. “Het stemt mij positief dat het recht eens een keer tegen Engel gebruikt wordt en dat hij ter verantwoording wordt geroepen. Er zijn veel mensen in Nederland waarbij hij het bloed onder de nagels vandaan haalt. Mensen die niet meer veilig hun werk kunnen doen. Het is goed dat er nu betrouwbare instanties zijn die zijn handelingen gaan onderzoeken.”

Dikkeboom begon vorig jaar het burgerinitiatief omdat Engel zich volgens hem schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Hij omschrijft de Viruswaarheid-oprichter als ‘een buitengewoon storende factor in het debat rond de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen’ en vindt dat Engel angst en verdeeldheid zaait onder de bevolking met zijn uitlatingen. In december overhandigde Dikkeboom de collectieve aangifte aan het OM in Rotterdam.

‘Ik ga nooit over de lijn’

Volgens Engel is de aangifte vals en staan er geen strafbare feiten in. “Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn. Ik heb nog nooit iemand bedreigd.” De Viruswaarheid-voorman deed eerder al aangifte tegen Dikkeboom wegens stalking.

De laatste aanklacht in de aangifte, bedreiging, heeft Dikkeboom in januari nog aan de aangifte toegevoegd, na uitspraken van hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels in EenVandaag. In een item over politici die bedreigd worden zei Zwinkels dat hij uitspraken over tribunalen ‘echt gevaarlijk’ vindt.

Dikkeboom verzamelde daarna naar eigen zeggen zo’n vijftig voorbeelden van uitspraken van Engel over tribunalen. “Hij heeft het er te pas en te onpas over, bij demonstraties met grote groepen mensen, maar ook online.” Volgens Dikkeboom heeft het OM het document toegevoegd aan het dossier van de aangifte.

Tweede zaak

Engel moet 30 maart al voorkomen bij de politierechter in Amsterdam wegens opruiing op Facebook. Dat stond al gepland vóór de aanhouding van woensdag. Engel had opgeroepen om agenten te arresteren via burgerarrest. Ook zette hij op 10 oktober 2020 een demonstratie in Den Haag door, terwijl deze was verboden door de burgemeester.

Engels advocaat Gerben van de Corput is net op de hoogte gebracht door justitie over de aanhouding. “Ik weet nog weinig, Willem heeft naar mij gevraagd. Ik ga er wel van uit dat de aanhouding van vandaag los staat van de zaak van 30 maart, dat is al van zo lang geleden.” Van de Corput hoopt de Viruswaarheid-voorman snel te kunnen spreken.