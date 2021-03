Viroloog vraagt kabinet om meer lef: ‘Open terrassen en sportscholen’

Viroloog Louis Kroes ziet ruimte voor versoepeling. Beeld LUMC

Gevraagd: meer risico, meer lef bij de corona-aanpak. “Niet iedere versoepeling moet worden beschouwd als een stapje dichterbij de afgrond.”

Louis Kroes is niet de enige die aandringt op een minder restrictief beleid in de coronacrisis. Maar binnen de wereld van virologen en epidemiologen, waar de nadruk doorgaans ligt op het terugdringen van het aantal besmettingen, zijn pleidooien die de de huidige lockdown van kritisch commentaar voorzien niet echt gangbaar. Toch ziet Kroes als hoogleraar klinische virologie (Leids Universitair Medisch Centrum) ruimte voor versoepeling.

Als de voortekenen niet bedriegen zal hij maandag opnieuw teleurgesteld worden door het kabinet, dat de cijfers qua besmettingen en ziekenhuisopnames nog te verontrustend vindt. Het bevestigt Kroes in zijn idee dat er een ‘zero-riskbeleid’ wordt gevoerd, waarbij iedere coronadode er één te veel is. “Je moet het niet zoeken in het maximaliseren van alleen deze veiligheid. Je gaat ook niet het gemotoriseerd verkeer stilleggen omdat er ieder jaar verkeersdoden vallen. Een zero-riskbeleid voor de ic-bezetting is niet realistisch.”

Alarmerende prognoses

De alarmerende prognoses van het RIVM over de Britse variant van het coronavirus, die in werkelijkheid minder ingrijpende gevolgen heeft, bevestigen in Kroes’ ogen dat de beleidsmakers en hun adviseurs steeds van het ongunstigste geval uitgaan. Onder die druk zitten Nederlanders na negenen ’s avonds thuis opgesloten.

Volgens Kroes gaat het kabinet uit van ‘extreem sombere scenario’s met ‘grote onzekerheidsmarges’. “Het simpele idee is vervolgens: better safe then sorry; ga maar uit van het slechtste geval, dan kan het alleen maar meevallen. Maar dat is ook riskant. Want naast de groep kwetsbaren die risico lopen door het coronavirus zijn er ook de belangen van miljoenen Nederlanders die risico lopen door de stringente corona-aanpak. Hun gezondheid lijdt onder passiviteit, voor ondernemers staan inkomsten op het spel, voor scholieren en studenten hun toekomst, mensen vereenzamen. Die risico’s moet je meewegen.”

Kroes vindt daarom dat de marge die er volgens hem is voor versoepelingen maximaal benut moet worden. “Ik snap de uitgangspunten van het beleid. In de eerste golf, met het doembeeld van het overstromen van de ic’s, vond ik de lockdown begrijpelijk. Maar dat extreme scenario is nu niet duidelijk meer in beeld. Dat komt er ook niet van de ene op de andere dag. Dat is geen reden nu tot het uiterste te gaan om de pandemie te bedwingen.”

“Premier Rutte zei op de vorige persconferentie dat we risico gingen nemen door middelbare scholen te heropenen. Het zou goed zijn nu nog bewust iets meer risico te nemen en bijvoorbeeld terrassen te heropenen. En met het heropenen van sportscholen boek je enorme gezondheidswinst.”

Ander perspectief

De hoge besmettingscijfers zijn voor Kroes vooralsnog geen belemmering. “Juist die cijfers zijn op zichzelf geen goede indicator. Het gaat alleen om de consequenties bij kwetsbare groepen, die ook steeds meer worden beschermd door vaccinatie. Dat het virus rondgaat onder jongeren zegt daar niets over. Ik wijs het beleid niet af. Maar ik benader het vanuit een ander perspectief.”

Kroes heeft weinig hoop dat binnen het Outbreak Management Team (OMT) veel draagvlak is voor zijn pleidooi. “Na ruim een jaar in de crisisstand staat het OMT niet echt open voor nieuwe ideeën. Het is ook geen kleine opgave, na al die tijd. Natuurlijk moeten we de varianten van het coronavirus in de gaten houden. Vooral de Britse variant is behoorlijk verspreid. Maar vooralsnog heeft dat niet tot de drastische consequenties geleid waarvoor steeds wordt gewaarschuwd. Je kunt de discussie niet platslaan door te zeggen: ja maar, de Britse variant….”