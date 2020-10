Viroloog UMC: ‘Te vroeg voor conclusies over lockdown’

Een onderzoeker aan het werk in het laboratorium van het Amsterdam UMC. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hoe kijkt u naar de cijfers?

“Ik was al bezorgd, en dat ben ik natuurlijk nog steeds. Niet alleen op basis van alle dagelijkse nieuwe besmettingen, maar ook vanwege de toenemend nijpende situatie in het ziekenhuis. De reguliere zorg is fors afgeschaald vanwege de coronapatiënten, en veel medewerkers zitten vanwege een positieve testuitslag thuis.”

“Hoewel de ontwikkeling erg zorgwekkend is, is het toch nog te vroeg om te concluderen dat strengere maatregelen nodig zijn. Het effect van de gedeeltelijke lockdown kan nu nog niet goed vastgesteld worden. Daarvoor moet je wachten tot de loop van de volgende week, omdat het effect van een maatregel op het aantal nieuwe besmettingen doorgaans twee weken duurt, en nog wat langer voordat je een daling van de ziekenhuisopnamen kan verwachten.”

Amsterdam blijft de koploper op Nederlandse coronaranglijst. Hoe beschouwt u dat?

“Dat is slecht nieuws, zeg ik als Amsterdammer, maar ook wel een beetje logisch. Om voor de hand liggende redenen - grotere bevolkingsdichtheid, meer mensen op elkaar - zal de kans op virustransmissie en verspreiding in Amsterdam groter zijn dan in bijvoorbeeld Lemmer. Hiermee lijken grote steden als Amsterdam en Rotterdam ongewild mede-aanjagers geworden van de tweede coronagolf in Nederland.”

“Daarom denk ik dat in de toekomst tijdige lokale maatregelen om virusgroei te remmen belangrijk zijn. Niet alleen om te voorkomen dat onze lokale ziekenhuizen weer overbelast raken, maar ook om verdere verspreiding over het land zo veel mogelijk te beperken.”

Amsterdam, Rotterdam en andere steden hebben toch lokale maatregelen gehad?

“Ja, maar dat waren lichte maatregelen, die bovendien best moeizaam tot stand zijn gekomen. Keuzes van lokale maatregelen zijn ook ingewikkeld, want een waterbed-effect moet voorkomen worden: sluiten van cafés in een stad heeft bijvoorbeeld weinig zin als mensen vervolgens massaal de kroegen buiten de stadsgrenzen opzoeken. Landelijke regie van lokale maatregelen is daarom belangrijk. Daarin is in het recente verleden een aanzet gedaan, maar misschien iets te laat.”

Verwacht u hulp van een vaccin?

“Ja, maar niet eerder dan ergens in de eerste helft van het volgende jaar. Er zal ook niet meteen voor iedereen een vaccin beschikbaar zijn, dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke doelgroepen het eerst aan de beurt zijn. En het kan dat de effectiviteit van de eerste vaccins nog niet optimaal is. Maar ondanks dergelijke beperkingen, kunnen ze wel al flink bijdragen aan het verminderen van de impact van deze pandemie en de invloed daarvan op onze samenleving.”

“Op de kortere termijn is meer te verwachten van sneltests. Antigeentesten, die het corona-eiwit meten, zullen komende maanden succesvol worden ingezet in teststraten, denk ik. Er is binnen het uur een uitslag, en die is het betrouwbaarst bij mensen met veel virusdeeltjes, die dus erg besmettelijk zijn. Als die groep zich na een positieve sneltest aan de quarantainemaatregelen houdt, kun je de virustransmissie effectief aanpakken.”