Viroloog over maatregelen coronavirus: ‘Overdrijven we niet een beetje?’

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft een patiëntenstop nadat een patiënt die een week in het ziekenhuis lag het coronavirus bleek te hebben. Beeld ANP

Er zijn nu tien besmettingen in Nederland, en tientallen mensen om hen heen worden de komende weken in de gaten gehouden door de GGD. Wat kunnen we verwachten?

“Dit virus gaan we niet meer kunnen tegenhouden. Er zijn kortweg twee scenario’s denkbaar. Eén: we gaan dit massaal doormaken en het virus dooft daarna uit. In dit geval is het hopen dat het aantal besmettingen in ons land geleidelijk toeneemt, zodat ons zorgsysteem niet overbelast raakt. Twee: er komt nog een aantal besmettingen bij in Nederland en het virus verdwijnt om een andere reden, bijvoorbeeld door droog en zonnig zomerweer. Dat zien we vaker gebeuren. Dat lijkt een gunstig scenario, maar het virus blijft doorbroeien in de wereld. In dat geval duikt het virus vanzelf weer in ons land op en kan het jaarlijks terugkeren, zoals dat ook het geval is bij een aantal andere, mildere coronavirussen met namen als NL63, OC43 of HKU1.”

Voor beide scenario’s geldt: het virus gaat slachtoffers maken. In een recente studie in The New England Journal of Medicine wordt gesproken over een sterftecijfer van 1,4 procent. Bij griep ligt dat op 0,1. Dat is nogal een zorgwekkend verschil.

“Ja, er zullen mensen overlijden en dat is verschrikkelijk. Maar het zou nog heel goed kunnen dat het sterftepercentage naar beneden wordt bijgesteld, aangezien veel besmette patiënten milde symptomen hebben. Denk aan een snotneus en hoesten. Ook zal lang niet iedereen het coronavirus überhaupt doormaken. Iemand is niet meteen besmet als hij een paal in de trein heeft vastgepakt. Ook niet iedereen krijgt de griep. Hoe groot het risico op overlijden dus precies is, blijft voorlopig onzeker.”

Daarmee zijn chronisch zieken en ouderen, die het grootste risico lopen, nog niet gerustgesteld. Tijd voor strengere maatregelen?

“Ligt eraan welke. Het is goed dat we patiënten sneller gaan testen, die net buiten het plaatje ‘ik ben in Italië geweest en heb koorts’ vallen. Dat zie je maar aan de patiënt in Gorinchem die al een week in het ziekenhuis lag met longproblemen en veel sneller getest had moeten worden. De ziekenhuizen hebben afgelopen woensdag al een mail gehad dat ook mensen met longproblemen die we niet kunnen plaatsen, gelijk moeten testen. De opnamestop van het Beatrixziekenhuis is rigoureus, maar wel noodzakelijk om uit te zoeken hoeveel anderen er zijn besmet.”

Er zijn al scholen en crèches in Nederland waar al geen handen meer mogen worden geschud. Mee eens?

“Nee. Het virus kan net zo goed op een beeldscherm of de deurklink zitten. Natuurlijk is handen schudden een risico, maar je kunt ze beter extra vaak wassen. Hetzelfde geldt voor het verbieden van een hostie op een tong bij kerkgangers, of het sluiten van crèches en het afgelasten van evenementen. Tjonge tjonge, dat gaat wel heel ver. Overdrijven we niet een beetje?”

Viroloog Coretta van Leer van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Beeld prive

We kunnen uw antwoord al raden…

“Als het mensen een veiliger gevoel geeft, moet je het misschien doen, maar deze zogenaamd beschermende maatregelen gaan niet helpen om het virus te stoppen. Het enige wat je doet, is ernstig ingrijpen in het sociale leven van mensen. In China werd het leven een maand lamgelegd. Mensen bleven thuis, steden gingen op slot. Ik denk dat de Chinezen zich komend jaar zullen afvragen: waarom hebben we nu precies onze economie aan gort geholpen? Het virus werd niet gestopt.”

Maar wel vertraagd. Dat is toch juist een belangrijke aanpak geweest?

“Zeker, maar de maatregelen waren wel heel ingrijpend en veroorzaakten angst. Ik denk dat wij niemand moeten opsluiten in zijn huis die nog geen ziekteverschijnselen vertoond. Laten we vooral meer mensen testen en zorgen dat er extra bedden en ic-plekken beschikbaar zijn.”

In Duitsland zijn inmiddels tientallen mensen in quarantaine, tot hele schoolklassen aan toe. Hier mag de partner van iemand met het coronavirus gewoon naar het werk en moet hij pas thuisblijven wanneer hij ook klachten krijgt. Dat is toch vreemd?

“We gaan er nog steeds vanuit dat mensen pas besmettelijk zijn zodra ze klachten krijgen. De partner kan dus gewoon het huis uit. Dat zijn omgeving dat eng vindt, is geen goed argument. De maatregelen moeten nuttig zijn. Er is heel veel paniekvoetbal. Zo zijn er scholen hier in het noorden van Nederland die kinderen weren omdat ze in Italië zijn wezen skiën. In die vakantieperiode was er niet eens een besmetting in dat deel van Italië. Dat is paniekgedrag en heeft niets met logica te maken. Nu het virus in Nederland is, moeten we niet ophouden met het normale leven.”