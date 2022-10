Vipservice Schiphol neemt geen nieuwe reizigers aan door drukte

Ook de vipservice, waar volgens Schiphol ‘de drukte volledig aan u voorbij gaat’, moet maatregelen nemen. Beeld ANP

‘Op dit moment kunnen we helaas geen reserveringsaanvragen van nieuwe gasten accepteren. Door de grote hoeveelheid aanvragen kunnen wij de vipservice alleen voor onze vaste gasten accommoderen,’ meldt het luchthavenbedrijf op zijn website. ‘En ook aanvragen van vaste gasten kunnen wij helaas niet altijd bevestigen.’

De vipservice is volgens de luchthaven ‘de meest exclusieve manier om door Schiphol te reizen’. Mensen die er gebruik van maken wordt onder andere het inchecken uit handen genomen, net als de afhandeling van bagage. Ook de paspoortcontrole gebeurt in een eigen lounge, waar vipleden toegang hebben tot een uitgebreid assortiment eten en drinken. Als kers op de taart worden passagiers met een luxe bus of limousine naar het vliegtuig gebracht. Aan de dienst hangt een prijskaartje van 617 euro.

Recordaantal

“We zien eigenlijk sinds de coronapandemie een verhoogde interesse in onze premiumdiensten. Maar de vipruimte die we hebben en de mogelijkheden die we hebben om mensen te vervoeren, daar zit een maximum aan. En dat is nu bereikt,” zegt een woordvoerder. Tot oktober van dit jaar maakte een recordaantal van 21.500 mensen gebruik van de vipservice.

Schiphol kondigde ruim twee weken geleden ‘een grote wervingscampagne’ aan om aan meer beveiligers te komen. De luchthaven hoopt meer mensen binnen te halen met hogere lonen en andere verbeterde arbeidsvoorwaarden. De woordvoerder kon nog dinsdag niet zeggen of die campagne werkt.

Het doel van Schiphol is volgens hem om er in maart volgend jaar ‘een paar honderd’ beveiligers bij te hebben.

