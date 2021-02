Vikingfabriek draait overuren: ‘De schaatsbestellingen stromen binnen’

Eigenaar Haap Havekotte in het magazijn van Viking, waar 70.000 schaatsen liggen. ‘We beginnen niet pas met produceren als het gaat vriezen.’ Beeld Jean-Pierre Jans

Elk ander jaar zou Jaap Havekotte dolgelukkig zijn geweest met de aankondiging dat winterweer op komst is, maar dit jaar was hij even in mineur. De eigenaar en zoon van de oprichter van schaatsenfabriek Viking vreesde dat de lockdown de schaatsgekte zou temperen. “Ja, ik dacht: oh mijn god, krijgen we dit weer uitgerekend nu met corona. Wat een ramp met alle winkels dicht, dan is er natuurlijk niemand die nog schaatsen gaat kopen.”

Achteraf bleek zijn vrees nergens voor nodig. “Het is waanzinnig druk,” vertelt de 73-jarige ondernemer. Opgelucht: “Met dank aan internet kan gelukkig alles gewoon doorgaan.” Vrijdag kwamen de eerste bestellingen bij de schaatsproducent binnen. Een dag later ging het goed los: elke dag stromen honderden bestellingen binnen.

Dozen sjouwen

Van sportzaken tot online winkelketens als Bol.com, allemaal willen ze de wereldberoemde Vikingschaatsen bij de fabriek afnemen. “Is er toch nog iets positiefs aan coronatijd,” klinkt het vrolijk aan de andere kant van de lijn. “Sommige mensen hebben veel geld kunnen sparen en hebben veel tijd over,” verklaart hij de animo voor de schaatsen. En Havekotte heeft nog een verklaring waarom Nederland in de ban lijkt van schaatsen: “Mensen zijn het zat om binnen te zitten.”

Voor de achttien medewerkers van zijn schaatsfabriek in Almere is het meteen alle hens aan dek. Iedereen, ook medewerkers die zich normaal bezighouden met zaken als administratie of productie, zijn druk met het verwerken en inpakken van de bestellingen.

Ook Havekotte – hij heeft de dagelijkse leiding van het bedrijf inmiddels overgedragen aan directeur Hiddo Visser – draait overuren. “Ik hoef gelukkig op mijn leeftijd niet meer met dozen te gaan sjouwen, maar ik houd vooral in de gaten of alles goed loopt en help mee met het verwerken van de bestellingen.”

De laatste keer dat het zo druk was, is tien jaar geleden. Niet dat het bedrijf in de tussentijd weinig te doen had. De schaatsenmaker – in 1948 opgericht door vader Jaap – maakt de schaatsen grotendeels zelf in de fabriek in Almere én ­levert ze aan de top van de schaatswereld.

Geen goudmijn

“De hele wereldtop rijdt op onze schaatsen en ook fanatieke hobbyisten weten ons goed te vinden. Daar zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op en dat is waarmee we ons bedrijf in leven houden. Maar je moet niet denken dat we op een goudmijn zitten. We blijven sterk afhankelijk van het winterweer.”

De schaats die dit jaar flink wat extra geld in het laatje brengt, is de cruiser. Het model, met een hoge schoen en ook geschikt voor langlaufen, is erg gewild bij schaatsliefhebbers. Havekotte snapt dat wel: “Die schaatsen zitten een stuk comfortabeler dan de lagere en je kunt er goed mee rechtop blijven staan.”

Zelf heeft Havekotte ook een paar van de cruiser. Hij is een echte schaatsfanaat. “Ik ben opgegroeid met schaatsen. Mijn vader was langebaanschaatser, bedacht samen met Co Lassche de Vikingschaats. Hij was bevriend met alle bekende schaatsers uit die tijd, onder wie Kees Broekman.”

Hoewel de 73-jarige ondernemer niet kan wachten om het ijs op te gaan, verwacht hij weinig tijd te hebben als het straks kan. “Meestal kan ik in zo’n drukke periode pas tegen het laatste weekend, als het hier in het bedrijf wat rustiger is geworden, eventjes de Ankeveense plassen op.”

Op tijd in huis?

Bang dat de schaatsen dit jaar zo hard gaan dat het bedrijf straks door zijn voorraad heen is, is de ondernemer niet. Het bedrijf heeft een magazijn waar 70.000 schaatsen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. “We beginnen niet pas met produceren als het gaat vriezen. De productie gaat bij ons het hele jaar door.”

Of klanten hun schaatsen op tijd in huis hebben, wordt nog spannend. Door het winterweer en de forse stijging van het aantal online bestellingen door de lockdown hebben pakketbezorgers laten weten dat de bezorging langer op zich laat wachten. Havekotte hoopt dat afhaalloketten die winkeliers vanaf woensdag kunnen openen, uitkomst bieden.

Of Nederland straks echt massaal het ijs op kan, zal moeten blijken. De eigenaar van de Almeerse schaatsfabriek heeft er in elk geval alle vertrouwen in. En als het mogelijk wordt om straks een Elfstedentocht te rijden, verwacht hij dat dit massaal zal gebeuren. “Ik denk dat honderdduizenden mensen dat gaan doen. Nederland is een schaatsland en mensen laten zich daar niet van weerhouden, ook niet in coronatijd.”