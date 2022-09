Vijlbrief: Groningenveld komend gasjaar op ‘waakvlam’

Het plan is om in 2024 de gaskraan helemaal dicht te draaien. Beeld ANP

Voor dit gasjaar, dat eind september afloopt, stond het winningsplafond op ongeveer 4,5 miljard kuub gas.

Het was al langer bekend dat het kabinet de gaskraan wil dichtdraaien, maar door de oorlog in Oekraïne en het tekort aan gas als gevolg daarvan ontstonden veel onzekerheden. Uiterlijk in 2024 wil het kabinet de gaskraan helemaal dichtdraaien. Maar Vijlbrief houdt hierbij nog een slag om de arm: de winning uit het Groningenveld kan naar nul ‘als de geopolitieke situatie het toelaat’.

Aardbevingen door gaswinning

De gaswinning in Groningen wordt al enige jaren teruggebracht. Zo werd er in 2013 nog ruim 53 miljard kubieke meter gas opgepompt. De directe aanleiding voor dat terugschroeven zijn de aardbevingen die worden veroorzaakt door pompen in de provincie. Afgelopen zaterdag waren er twee aardbevingen in Groningen, waarvan de sterkste 2.7 op de schaal van Richter had. Momenteel doet een parlementaire enquêtecommissie van de Tweede Kamer onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen.

Sinds het begin van de gaswinning in Groningen in 1963 is er 428 miljard euro winst gemaak. Daarvan vloeide 363,7 miljard euro naar de schatkist en 64,7 miljard naar Shell en ExxonMobil. De twee oliebedrijven zijn eigenaren van de NAM. Eerder deze maand maakten ze bekend dat ze het bedrijf willen verkopen.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat sinds de aardbeving in Huizinge in 2012 3300 panden gesloopt. De cijfers zijn afkomstig van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).