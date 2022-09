Vijftien politieauto’s betrokken bij grote achtervolging op A2 richting Amsterdam

Beeld Joris van Gennip

Bij de politie kwam een melding binnen over een tweetal dat met een vuurwapen in een auto in Krimpen aan den IJssel was gezien. Daarop zette de politie meteen de achtervolging in.

Die werd al snel grootschalig: zeker vijftien politieauto’s waren erbij betrokken. Het tweetal gooide tijdens de achtervolging ‘allerlei goederen’ uit de auto, zegt een woordvoerder van de politie. Dit zorgde voor een ‘onveilige situatie’. Ze zijn uiteindelijk op de A2, ter hoogte van knooppunt Amstel, aangehouden.

Bij de aanhouding verzetten beide verdachten zich hevig. Een van hen is daarbij gebeten door een politiehond. Hij wordt behandeld door het ambulancepersoneel. In de auto is geen vuurwapen aangetroffen. De politie moet nu langs de route zoeken naar de spullen die uit de auto zijn gegooid.

De A2 richting Amsterdam was enige tijd afgesloten in verband met de actie, maar inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

