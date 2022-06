Vijf verdachten gearresteerd voor moord op Ebrahim Buzhu, de aartsrivaal van Ridouan Taghi

De Spaanse politie met een van de arrestanten. Beeld Guardia Civil

De verdachten zijn opgepakt in het Franse Chierry, en in de buurt van Málaga en Cádiz in Zuid-Spanje. De arrestatie was het resultaat van samenwerking tussen de Nederlandse, Franse en Spaanse politie via Europol. Twee mannen worden verdacht van de moord op Buzhu, lidmaatschap van een criminele organisatie en verboden wapenbezit, de overige drie van medeplichtigheid.

Volgens de Spaanse politie, de Guardia Civil, zijn de verdachten vanuit Nederland naar Málaga gereisd en hebben ze daar een auto gehuurd. Na de moord is de vluchtauto op een andere plek in Chiclana, nabij Cádiz, in brand gestoken.

Buzhu werd in januari door zijn hoofd geschoten, waarna zijn lichaam in een andere auto in brand werd gestoken. Hij had enkele ‘kluisverklaringen’ afgelegd bij de politie, die pas mochten worden gebruikt door de opsporingsautoriteiten als hij kwam te overlijden.

‘De Slager’

Buzhu, die in het milieu ‘De Slager’ werd genoemd, was de aartsvijand van Ridouan Taghi. Buzhu was de eerste die verklaarde tegen Taghi en zijn organisatie. In 2015 vertelde hij bij het Landelijk Parket over de grote rol van Taghi in de Nederlandse cocaïnehandel. Tegen Taghi eiste het Openbaar Ministerie eerder deze week een levenslange gevangenisstraf.

Nabil B., de kroongetuige in het Marengoproces, verklaarde dat Buzhu ‘bovenaan de lijst stond’ van Taghi. Buzhu wist dat zelf ook, blijkt uit de verklaringen bij het Landelijk Parket. “Ik denk dat ze (de groep-Taghi, red.) mij op deze manier terug willen pakken,” gaf hij aan. De verklaringen van Buzhu waren in het bezit van Taghi’s organisatie.