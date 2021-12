Vijf uur durende podcast moet inbrekers verjagen met de kerst

Beeld Getty Images

Vijf uur duurt het maar liefst, het gesprek tussen vier ‘fictieve’ vrienden, dat af te spelen is als podcast en waardoor het lijkt alsof je thuis kerst aan het vieren bent. De podcast is gebaseerd op de scène uit Home Alone waarin Kevin de tv aanzet om inbrekers af te schrikken.

Bang dat het niet echt lijkt, hoef je volgens de bedenkers niet te zijn. Van alles komt aan bod tijdens de gesprekken. Zo worden vakanties besproken, veel nieuwtjes gedeeld, goede voornemens voor het nieuwe jaar besproken en tijdens een potje Monopoly kan er iemand niet tegen zijn verlies. Alleen een opa of oma, die vraagt wanneer je eindelijk je vriend of vriendin meeneemt naar het kerstdiner, ontbreekt. Maar voor de rest is het net echt.

51 procent bang voor inbraak

Uit onderzoek onder 1000 Nederlanders blijkt volgens Aegon dat 51 procent van de Nederlanders bang is dat er met kerst thuis wordt ingebroken. Die angst lijkt terecht, want gemiddeld wordt er meer dan 300 keer ingebroken tijdens de feestdagen.

Volgens Maarten de Rooij van Aegon zijn de kerstdagen bij criminelen populair omdat dan vaak de ‘ideale cocktail voor inbrekers’ ontstaat. Een leeg, stil en donker huis, omdat veel mensen ergens anders kerst aan het vieren zijn. Naast de bekende tips als de lichten aan laten, gordijnen dicht en de deur op slot doen, kan daar nu dus volgens De Rooij ook de podcast aan toegevoegd worden. En niet vergeten deze op repeat te zetten als je langer dan vijf uur wegblijft.