Vijf mensen aangehouden voor de handel in honderden coronabewijzen

Zij worden ervan verdacht tientallen tot honderden valse coronabewijzen per persoon te hebben verhandeld. In totaal verdienden zij hiermee naar schatting vele tienduizenden euro’s, aldus de politie. In dezelfde zaak is de politie op zoek naar nog eens drie verdachten.

Valse QR-codes

De politie arresteerde eind vorig jaar vijf mensen die als extern ingehuurde medewerkers van de GGD op Schiphol valse coronabewijzen zouden hebben aangemaakt en verkocht. Met deze QR-codes konden mensen die mogelijk corona hadden, zich niet wilden laten testen of niet gevaccineerd waren toch toegang krijgen tot veel openbare plekken. Een van de gearresteerden maakte gebruik van meerdere tussenhandelaren, waarna de vijf nieuwe verdachten bij de politie in beeld kwamen.

Deze tussenhandelaren stuurden via WhatsApp BSN-nummers en geboortedata van mensen die een coronabewijs wilden hebben naar de uitzendkrachten die werkten bij de GGD. Die maakten vervolgens een QR-code voor de tussenhandelaar om te verkopen. Op deze manier verhandelden de vijf verdachten tientallen tot honderden codes per persoon, voor honderden euro’s per code.

GGD: geen reactie

De politie heeft ook acht woningen doorzocht in De Rijp, Amsterdam, Amstelveen, Almere en Utrecht. Er wordt nog uitgekeken naar drie andere verdachten die te maken hebben met de coronabewijzenhandel. Zij verhandelden waarschijnlijk op kleinere schaal QR-codes.

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland laat weten niet te reageren op de kwestie zolang het politieonderzoek loopt. De politie laat weten ook de gegevens van kopers in handen te hebben en waarschuwt mensen hun BSN-nummer nooit zomaar te delen. “Deze kunnen namelijk worden gebruikt om identiteitsfraude mee te plegen, wat grote gevolgen kan hebben.”

