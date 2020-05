Vijf jongens verdronken in de zee waar ze zoveel van hielden

Bloemen bij surfclub The Shore in Scheveningen. Beeld ANP

De doodse stilte aan de zee in Scheveningen is dinsdagmorgen oorverdovend. Alsof iemand een geluidsknop heeft omgedraaid en zo het indringende geluid van zoekende helikopters van de avond ervoor wil uitwissen. Het zal de boeken ingaan als de grootste reddingsactie in Scheveningen ooit om een groep van negen zwemmers en surfers uit een met schuim van algen bedekte zee te redden. Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max overleven het niet.

De verslagenheid om het verlies van vijf extreem goed getrainde, levenslustige en bij het welzijn van de aarde betrokken surfers is voelbaar op het strand. Vrienden staan zwijgend bij elkaar. Een troostende arm om elkaars schouder, bloemen in de branding. Plukjes mensen die met gebogen hoofden op het strand zitten.

Het verlies van Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max is nog niet te bevatten. De rouw is pas aan een begin. Als het lichaam van Mathijs ook na herhaalde en verbeten pogingen van de hulpdiensten niet kan worden geborgen, komen steeds meer mensen bij elkaar bij Surfclub The Shore. Daar kende iedereen de op een prettige manier vrijgevochten twintigers en dertigers. “Ze werkten er, ze waren er elke dag. Iedereen kent ze.”

Lifeguards

Joost, Pim en Sander waren de zwemmers. Mannen met de vaardigheden om anderen in moeilijkheden te redden. Ze gingen voor het eerst in al die coronaweken - waarin ze niet samen konden trainen - weer het water in. Een soort nieuwjaarsduik.

Ja, ze hadden het schuim gezien, wordt er verteld. Daarom vertrokken ze daar ook ver vandaan het water in. Door een plots draaiende wind en een onverwachte stroming moeten ze na enige tijd toch in de richting van het schuim zijn gekomen. Of andersom, het schuim naar hen. Niemand weet het nog. Maar een noodlottige wending is de enige mogelijkheid waardoor deze doorgewinterde watersporters in moeilijkheden zijn geraakt.

Hetzelfde noodlot dat de twee studenten aan de TU in Delft, Mathijs en Max, treft die in de zee zijn om te surfen. Door de dikke laag schuim waar ze onder moeten zijn geraakt, konden ze niet meer boven komen.

Een wetsuit hangt halfstok in Scheveningen. Beeld EPA

Bij The Shore groeit de hoeveelheid bloemen. Jonge mensen troosten elkaar. Er gaan deze dinsdagmiddag steeds meer vlaggen halfstok in Scheveningen. Ook surfpakken wapperen halfstok langs het strand.



Als eerste bij Gezond aan Zee. Het lokale outdoorbedrijf aan de Vissershavenweg, op loopafstand van het strand, waar Joost, Pim en Sander vaste waarden waren. De naam van het bedrijf weerspiegelt waar het voor staat. Joost, Sander en Pim zijn de drijvende krachten van de organisatie. Ze geven trainingen, werken aan kracht, balans en uithoudingsvermogen. Om langdurig te kunnen zwemmen, peddelen, in zee zijn. Ze kunnen het zelf als de besten.

Elke dag in het water

Mark van Haaften, zelf surfer, kent de vaardigheden van Joost, Sander en Pim uit ervaring. “Als dit hen kan overkomen, kan het iedereen overkomen. Ze waren allemaal heel ervaren. Het waren reddingszwemmers en gaven surfles.”

Van Haaften woont aan de andere kant van de haven en kan amper bevatten hoe het zo mis kon gaan. Zelf kent hij een van de slachtoffers die is overleden en het slachtoffer dat het wel overleefde. “Een van die jongens heb ik drie dagen geleden nog gezien. Ik gaf surfles met hem. Het zijn allemaal heel ervaren zwemmers. Ze liggen elke dag in het water als het kan en kennen de zee hier.”

Bizar noemt hij het besef dat het om deze drie trainers gaat en de twee onfortuinlijke surfers. “Een reddingsactie van deze omvang kan ik me niet herinneren. Het doet je wel realiseren dat het zo over kan zijn.”

Hulpverleners bergen een van de lichamen van de jongens. Beeld ANP

Dat besef komt inmiddels keihard binnen in de surfwereld van Scheveningen. Ook bij de surfshop in de Badhuisstraat in hartje Scheveningen. “Iedereen heeft het erover. Dat komt omdat iedereen ze kent. Het is vandaag de rustigste dag in tijden hier. Iedereen is naar The Shore, wil bij elkaar zijn. Ik ga straks ook bloemen leggen.”



Op de vraag wie Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max als mens, trainer en surfer waren, willen omstanders niet op ingaan. “Het is niet aan ons om over ze te praten terwijl hun familie nog niet kan bevatten dat ze er niet meer zijn,” wordt er gezegd.